Winckler negoció carpeta contra Tito ´N´ por favores políticos: CGJ

Ante los cuestionamientos de la bancada del PAN, el morenista subrayó que será el juez el que determinará si Tito "N" es responsable de actos de corrupción.

"Mal hubiera hecho la Fiscalía General del Estado si hubiese actuado de la misma manera que el fiscal Jorge Winckler: negociar la carpeta de investigación para recibir el apoyo político a una facción del partido.

"Sería vergonzoso; sin embargo, sin miramientos de tiempos políticos, sin miramientos de situaciones políticas partidistas, la Fiscalía actuó para combatir la corrupción y que sea el juez quien determine la situación jurídica y la penalidad en caso de encontrarse culpable. No nosotros, no la Fiscalía, no las argumentaciones políticas, que sea la justicia quien actúe, en esto apostamos nosotros".

Y es que la bancada del Partido Acción Nacional en Veracruz reclamó al gobernador el uso político de la Fiscalía General del Estado, pidiéndole ser tolerante y respetuoso de quienes piensan diferente.

"En el PAN nos oponemos categóricamente al sometimiento del ejercicio público desde una ideología política y exigimos la no intervención del Ejecutivo en procesos de la Fiscalía General de Justicia. Nunca un órgano jurisdiccional puede si quiera parecer un brazo represor de los opositores".

García Jiménez enfatizó que no actuarán de la misma forma, pues el régimen represor fue el anterior al suyo.

"La Fiscalía no es el brazo represor, ejecutor, de la oposición; no lo será, nosotros venimos de la lucha contra un régimen represor, por supuesto que no haremos eso, de eso tenga garantías diputado, yo estaré muy pendiente de esa situación.

"Que tenemos diferencias, sí, y las podemos mantener, pero nunca vamos a dirigir las instancias de gobierno o de procuración de justicia contra opositores.

Reconoció que existe esa opinión respecto al excandidato a la dirigencia del PAN, Tito "N", del que dijo que está preso por una carpeta de investigación que se le abrió en el pasado gobierno.

"Hay quien considera que es un acto represivo, pero por qué no se lo dijo al anterior fiscal y al anterior gobierno, que estaba siendo represor, pues se trata de la misma carpeta; por qué no le dijeron lo mismo a Yunes y a Winckler, por qué reprimes a Tito ´N´, si tu iniciaste la investigación y tu nos metiste en esto.

"Por qué no he escuchado de ustedes que digan quién es el represor; si fuese eso así entonces ellos serían los represores, mi opinión es que no, que había una denuncia por corrupción a la que estaba obligado el fiscal a darle proceso, sin embargo, extrañamente la ocultó".