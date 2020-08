Vuelve Eric Cisneros; medidas contra COVID-19 no son temas políticos

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, llamó a los alcaldes veracruzanos a acatar las determinaciones del Consejo Estatal de Salud en medio de la pandemia por el COVID-19, de forma particular en la realización de los festejos por el Grito de Independencia puesto que se trata de un tema de salud y no político, y advirtió que podrían actuar en consecuencia de incumplir.

Enfatizó lo anterior en entrevista durante su primer día de regreso al trabajo tras estar hospitalizado y más tarde resguardado por el COVID-19, al señalar que las medidas en materia de prevención contra el contagio del virus son de salud y no políticas.

"Este no es un asunto político sino de salud y tenemos que atender sin miramientos, sin regateos lo que nos recomiendan las autoridades en materia sanitaria. Imagínense que yo hubiera cuestionado a los médicos y no hubiera atendido a las indicaciones, seguramente no estaría platicando con ustedes.

"Hay que atender las recomendaciones que dicte el Consejo Estatal de Salud, esa es la recomendación de todos porque es la salud de todos los veracruzanos".

Una vez más se refirió al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quien dijo que no habrá más cortes a la circulación en su municipio dado que no han dado resultados para controlar la pandemia, por lo que el funcionario refirió que se trata de una persona "muy pequeña en todos los sentidos".

"Desde que inició esta epidemia se anticipó a cerrar lugares, nosotros dijimos que iba a requerir de un esfuerzo más adelante, él dijo que no, que lo que abonaba no dañaba y ya vimos que sí; es una persona que está muy pequeña en todos los sentidos para entender de todo lo que estamos hablando.

Reitero, no es un asunto político, de ideologías o partidos, y si este señor no lo quiere entender buscaremos los medios legales para que también lo entienda".

El secretario de Gobierno añadió que la única autoridad responsable en materia de sanidad es el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por lo que insistió en que se buscarán los medios legales para hacer entender al alcalde de Veracruz que se deben acatar, puesto que para el gobierno estatal, la salud de los veracruzanos es más importante que la posición política de cualquier persona.

De esa forma, apuntó que este viernes reinició de manera presencial sus actividades, ya que en el último examen dio negativo a la enfermedad y que seguirá las recomendaciones de los médicos, "estamos restablecidos, nuestros pulmones están funcionando al 100 por ciento y vamos a continuar ya de manera física nuestro trabajo desde la Secretaría".

En ese sentido exhortó a mantener las recomendaciones que está haciendo el Consejo de Salud para mantener una sana distancia pues enfatizó que esta situación no será temporal.

"Va a durar un buen tiempo, tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de vida. Las personas que son vulnerables permanecer en sus casas, quien sienta síntomas de la enfermedad debe acudir al médico para ser valorado, acudir de manera oportuna", dijo.

Al ser cuestionado sobre las diferencias que existen en el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura en torno al nombramiento de los nuevos magistrados y los amparos que promovieron los salientes, Cisneros Burgos remarcó que se trata de un poder autónomo y serán respetuosos de ello.

"El Tribunal es distinto al Poder Ejecutivo y como poderes distintos mantenemos siempre una relación de respeto, de diálogo y acuerdos, respetando su autonomía", refirió.

Finalmente, sobre una supuesta amenaza que a través de un correo electrónico Cisneros Burgos habría hecho a un reportero, dijo que en julio pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) porque suplantaron su nombre.

"Esa persona que ha suplantado mi nombre, he puesto una denuncia ante la FGE para que se haga una investigación al respecto y se deslinde la responsabilidad; la interpuse a principios de julio", dijo.