Violencia no ha sido impedimento para que ciudadanía vote en Veracruz: consejero

"Hasta ahora, la violencia no ha sido un elemento que impida que las y los ciudadanos salgamos a votar", reiteró.

Para el consejero electoral del Organismo Público Local Electoral ( OPLE ) Veracruz , Juan Manuel Vázquez Barajas , la violencia que se vive en el estado, no es fenómeno que frene la operatividad o logística electoral.

Explicó que, según su experiencia en 20 años de elecciones, hasta hoy, la violencia "no es un fenómeno que frente la operatividad y la logística electoral".

Expuso que Veracruz no ha tenido un solo problema de no instalación de casillas o de no instalaciones consejos electorales por lo aseguró que se puede ir a votar en paz el próximo 6 de junio.

"Podemos ir a votar en paz, podemos ejercer el voto", dijo el consejero electoral ante representantes de partidos políticos.

El consejero electoral detalló que se llevará a cabo una jornada cívica con la participación y toda la ciudadanía.

Detalló que, si bien los hechos de violencia que se han dado dentro del actual proceso electoral son graves y lamentables, el voto no está en riesgo y la población saldrá a sufragar.

"A nivel federal hemos llegado a 75 por ciento (de participación) allá por el año 2000, al 69 por ciento por ahí del 2006; esto es, el ejercicio del voto se ha dado en México, las situaciones de violencia son graves, se pueden lamentar, pero los ciudadanos salimos a votar y esto es, el voto no está en riesgo", abundó.

