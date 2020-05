Violencia contra la mujer, una curva que no se aplana en Veracruz

La violencia contra las mujeres es una ´curva´ que no se aplana en Veracruz durante la pandemia del COVID-19. Durante los meses de marzo y abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado registró un incremento en las llamadas por violencia familiar a través del 911, de acuerdo con reporte vía transparencia.





De acuerdo a la dependencia, esta situación podría atribuirse al confinamiento al que están sometidas las familias ante la pandemia por coronavirus en Veracruz.





Lo referido por la dependencia coincide con información revelada por la Red Nacional de Refugios: 115 mil 614 llamadas de emergencia por violencia. Cada hora hay un promedio de 150 mujeres en esta situación, lo que demuestra que hay un incremento de la violencia familiar en este periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19.





A un mes de haber lanzado la campaña "Aislamiento sin violencia, no estás sola", las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de la violencia de género se incrementaron 80 por ciento a nivel nacional.





Un estudio de mapeo nacional realizado por la organización feminista Equis–Justicia para las Mujeres, plantea que en Veracruz y otras entidades federativas se ha dejado en la indefensión a las mujeres porque los servicios no se mantuvieron de manera normal para realizar las denuncias, por ello hay una disminución de éstas, pero eso no significa que no haya casos de violencia familiar.





Marcela Guerra, fundadora de Estadísticas con Perspectivas de Género y maestra en Políticas Públicas de Género, durante la charla virtual "Violencia doméstica, la pandemia silente", mostró datos que son resultado del análisis de información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), se observa un incremento en las llamadas de emergencia al 911 y en el inicio de carpetas de investigación por presuntos delitos de violencia familiar.





Al hacer un análisis de las cifras de presuntos delitos de violencia familiar de 2018 a 2020, dijo que hay un aumento en las carpetas de investigación, a las cuales antecede una denuncia. Durante el primer trimestre de 2018 (enero-marzo) se registraron 42 mil 285: 12 mil 721, en enero; 13 mil 452, en febrero, y 16 mil 112, en marzo.





En el mismo periodo de 2019, fueron 45 mil 232: 13 mil 902 en enero; 14 mil 933, en febrero, y 16 mil 397, en marzo. En lo que va del año se han presentado 53 mil 877, de las cuales 15 mil 851 fueron en enero, 17 mil 794 en febrero y 20 mil 232 en marzo.

Sin embargo, resaltó que a nivel estatal el número de carpetas de investigación por este delito ha disminuido durante el primer trimestre del presente año, lo que difiere con lo registrado a nivel nacional.





Para el periodo enero-marzo de 2018 fueron mil 678; en 2019, mil 846 (810 en enero, 813 en febrero y 223 en marzo); y en este año van dos mil 211, de ellas 613 se presentaron en enero, 925 en febrero y 673 en marzo.





"Tenemos que ser precavidas en el análisis de estos datos porque una disminución en estas cifras no significa que no suceda el delito, sino que no se denuncia ya sea porque a la víctima le ha sido imposible hacerlo, no tienen en donde presentar la denuncia por la contingencia y/o no hay delito que perseguir."