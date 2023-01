Videovigilancia yunista no avanza; instalación de cámaras lleva 30 %

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que, pese al acuerdo que se tenía con la empresa COMTELSAT, hasta la fecha no existen avances en el Sistema de Videovigilancia contratada por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Recordó que en la anterior administración se contrató, por mil millones de pesos, la instalación de 6 mil 500 equipos, sin embargo, se incumplieron los términos.

Reveló que hasta diciembre pasado se tenía un avance de apenas el 30 por ciento en los trabajos de reparación e instalación de cámaras de videovigilancia en el estado.

Añadió que instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, para que exija a la empresa responsable que cumpla con el convenio hecho con su administración para concluir la instalación de estos equipos.

"Instruí que se le pida a la empresa cumplir con lo que hemos venido pactando; no pusieron todas las cámaras y muchas de las que pusieron no funcionan".

MÁS LITIGIOS





Además, García Jiménez insistió en que su administración inició un litigio contra la empresa y que desde entonces la compañía inició trabajos de mantenimiento.

"Vamos a ver si les da tiempo, si van atrasados y qué ritmo le van a imprimir; porque ellos alegan que están instaladas, pero nosotros decimos que no pues, aunque esté físicamente el poste, si no vemos (la imagen) en una pantalla, para nosotros no funcionan".

Aun así, el mandatario dijo que existen las cámaras suficientes y colocadas en lugares estratégicos para atender el tema de seguridad en la entidad.

"Nos han ayudado mucho a dar con responsables de delitos, como un asalto de este fin de semana en Xalapa".