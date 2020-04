Viajes a la CDMX, Puebla y Tabasco, comprometen medidas de Veracruz ante COVID-19

Las actividades no esenciales de ciudadanos que se desplazan de Veracruz a la Ciudad de México (CDMX), Puebla y Tabasco, podrían comprometer la eficacia de las medidas sanitarias emprendidas por el Gobierno Federal, estatal y municipales para enfrentar la contingencia por COVID-19 en la entidad, al entrar el país a la Fase 3.

El incumplimiento de algunas empresas que han obligado a sus trabajadores a laborar normalmente, y el desacato de un gran porcentaje de la población en Veracruz al llamado a permanecer en casa, ubicaron durante la Fase 2 a habitantes de la entidad como los que menos respetan en el país el aislamiento para enfrentar al COVID-19 y quedarse en sus hogares.

Este martes, durante el primer día de la Fase 3 en la capital veracruzana, el llamado a tomar medidas en aras de controlar el contagio comunitario fue ignorado por muchos ciudadanos.

Ante esta situación y para sortear la Fase 3, el Ayuntamiento de Xalapa determinó que será obligatorio el uso de cubrebocas en la capital del estado y los entregará de manera gratuita.

Una empresa xalapeña está por elaborar cerca de 300 mil. A partir de este momento se sancionará a los comercios que estén trabajando y que no sean esenciales.

Cuestionado respecto al riesgo que la incidencia de coronavirus en Puebla, Ciudad de México y Tabasco representan para Veracruz, el jefe del departamento de Movilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda, matizó: "Debiera ser... No tengo elementos para poder decir, porque es un tema que tiene que ver con la salud (...) Creo que tendremos que estar atentos de saber con exactitud qué se puede hacer y qué no", advirtió.

De acuerdo con estadísticas que Google proporcionó al Gobierno Federal, en Veracruz ha sido poco significativo el cumplimiento de protocolos respecto a la movilización a los lugares de trabajo y permanencia en casa ante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el Reporte de Movilidad Comunitaria de Google, en movilización a lugares de trabajo Veracruz sólo registra un 37% menos de lo habitual. Un 63 % asistía normalmente a su centro de trabajo.

Esta estadística de Google hace eco de lo advertido por la Federación: empresas en el estado de Veracruz no suspendieron labores en plena Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, sin importar que desarrollan una actividad no esencial.

Sin tomar hasta ahora en serio las medidas sanitarias ante la contingencia, los veracruzanos están burlando el #QuedateEnCasa, a pesar de que se registra un incremento en la localización residencial.

Los indicadores no son muy alentadores: apenas 16% de la población en Veracruz acata las disposiciones para permanecer en su vivienda.

La invitación o convocatoria en la Fase 3 es que los municipios y ciudades cercanos a Xalapa no se acerquen, advirtió Alfonso López Pineda.

Aun no habiendo casos alarmantes en números en Xalapa respecto a otras entidades del país, el funcionario municipal consideró importante acatar las determinaciones y recomendaciones de la Secretaría de Salud federal.

A este escenario se suma la alta incidencia de COVID-19 de entidades vecinas.

Un empresario xalapeño narró pidiendo guardar el anonimato:

"Me veo forzado a realizar a veces hasta 1, 2 viajes a la semana por lo menos a la Ciudad de México, Puebla, por negocios. Si no lo hago, se para mi empresa, no genero ingresos, hay despidos, trabajadores, familias que dependen de mí. ¿Limitar mis viajes? Imposible. La gente, el Gobierno, lo deben entender... Los sueldos de mis trabajadores no los pago con buenas intenciones."