Veracruzanos deben estar alerta de información financiera que reciben: Barzón

La representante legal de Barzón Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez, hizo un llamado a la población para estar atenta ante la información que recibe en materia de créditos y cuestiones financieras.

Al referirse a información que circula en redes sociales, en torno a una supuesta estafa a personal de Educación y Salud, recordó que el año pasado como parte de las acciones de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, Barzón convocó a las organizaciones políticas, sociales, educativas, a los gremios y a la ciudadanía en general a la defensa de su patrimonio, "sobre todo de aquellos que por la crisis económica carecieran de recursos económicos para sufragar los altos costos que la contratación de abogados o un servicio legal especializado, honesto y efectivo les representara".

A dicho llamado, precisó, acudieron integrantes del gremio magisterial organizados en "Fuerza Magisterial" Docentes en pie de lucha.

A ellos se les ofreció la implementación de dos talleres: a) elaboración de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) vía el portal de queja electrónica; y, b) Cobranza Abusiva.

Dichos talleres fueron totalmente gratuitos para sus afiliados a fin de coadyuvar con ellos en la búsqueda de solución a la problemática que presentaban, con certeza jurídica, y haciendo uso de las instituciones competentes, gratuitas y legalmente establecidas para ello como la Condusef.

Ello fue dado a conocer a la opinión pública a través de medios de comunicación el 08 de octubre del año 2020.

No obstante, "el pasado mes de marzo del año 2021, derivado del surgimiento del Movimiento Nacional en Rechazo a la Cobranza Delegada, y a la convocatoria abierta a instituciones políticas, cámaras empresariales y gremios, generamos una segunda acción conjunta, y no lucrativa con el gremio Fuerza Magisterial, dados los efectos que padecen en sus nóminas por parte de la SEV".

Refirió que estas acciones, y el acercamiento inicial con el titular de la Secretaría de Educación en Veracruz, diálogo llevado a cabo en audiencia de fecha 26 de octubre del año 2020 que tuvo lugar en sus oficinas, "han sido las acciones públicas, coordinadas, y gratuitas que el Barzón ha realizado con Fuerza Magisterial".

"Menester es aclarar que para fines del mes de octubre del año 2020, Fuerza Magisterial por conducto de sus dirigentes nos comunicó la contratación de un servicio jurídico particular con el despacho denominado OMERTA, firma de abogados de la que categóricamente nos deslindamos, tanto de los cobros que estén haciendo a sus clientes, porcentajes, o estrategias legales en el ámbito penal cuya opinión además no compartimos".

Y es que son las autoridades del ramo quienes deben tomar conocimiento de los casos, "vía por la que además hemos logrado la resolución de casos cuyos testimonios y resultados hemos hecho públicos a través de nuestras redes sociales", recordó.

En ese sentido, Carbajal Vázquez destacó que "la línea del Barzón no es el ofrecimiento a los destinatarios de nuestra causa de la cancelación de sus deudas, si no la búsqueda del pago justo, y el combate a los abusos. Para concluir, y dar respuesta a la información que circula en redes sociales, aclaramos que El Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz, Alianza por la Dignidad no es una institución ciudadana de nueva creación, es una Asociación Civil debidamente constituida ante Notario Público desde el año 2005 que cuenta con todos los registros y permisos que se requieren para la legal operación de la misma".

"Alertamos a la ciudadanía para que tenga precaución y valore correctamente la información que recibe".