veracruz_supera_la_media_nacional_en_reapertura_de_universidades;_amlo_urge_regreso

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador , "apuró" a las universidades públicas a regresar a clases presenciales, afirmando que está comprobado que la reapertura no incrementó las transmisiones de COVID-19.

"De nuevo el llamado, reitero, el llamado a universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales. Ya es tiempo y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases", refirió.

El Ejecutivo observó que, en la educación básica, pública y privada, en casi todos los estados hay modelo híbrido o mixto, aunque hizo un llamado a los Estados de Baja California e Hidalgo para que regresan a las aulas.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional agregó que en Guerrero y Nuevo León está el compromiso de ampliar el número de escuelas que estén abiertas con profesoras, profesores y alumnos.

"La verdad siempre termina por imponerse; ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para los estudiantes, para los adolescentes, para las niñas, para los niños; toda esta campaña de que se iban a enfermar las niñas y los niños y que por eso no había que regresar ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios".

Este martes se informó que Veracruz supera la media nacional en reapertura de universidades, según la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional dijo que, si bien algunas escuelas de todos los niveles siguen tomando clases de manera online o híbrida, es importante la vuelta a las aulas.

En ese sentido, indicó que la entidad veracruzana ha abierto más del 50 por ciento de los planteles de educación superior. Junto al estado se encuentran otros como Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato y Jalisco.

Por el contrario, algunos estados que están por debajo de la media en la reapertura de universidades son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, entre otros.

"Aquí la única observación son dos cosas: por un lado agradecerles de verdad a los maestros, a los padres de familia que han trabajado de manera coordinada precisamente con Secretaría de Salud y que eso ha permitido que no existan esas situación de riesgo de las que tanto se hablaba", dijo al destacar que no ha habido contagios masivos como algunos afirmaban.

Delfina Gómez insistió que todos aquellos que siguen tomando clases en línea en diversos estados, deben volver a las aulas a la brevedad.

Cabe destacar que para el caso de la máxima casa de estudios de la entidad, la Universidad Veracruzana, el rector indicó que es posible que a finales de octubre se puedan reanudar las clases presenciales.

Martín Aguilar Sánchez indicó que el 66 por ciento de la plantilla estudiantil contestó una encuesta de la propia universidad donde se preguntaba cómo querían seguir recibiendo las clases; de ese universo, el 54 por ciento optó por la presencialidad.

Respecto a ello, sostuvo que ya existen esquemas en todas las regiones universitarias para la vuelta a las aulas, sin embargo, admitió que la semaforización actual de la entidad en torno a los contagios, no ayuda a definir la fecha, que tentativamente sería a finales de octubre.

Adicionalmente, la UV espera la autorización del recurso para echar a andar 400 aulas híbridas en toda la entidad, pues el resto de los alumnos que respondió a la encuesta, solicitó clases virtuales e híbridas.

El rector dijo que los estudiantes ya quieren regresar a las aulas, pues es parte de su desarrollo social y la salud mental la integración con otros sectores.