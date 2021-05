Veracruz, sin focos rojos en proceso electoral, sólo agresiones; cazan a responsables

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez , insistió en que no existen focos rojos en la entidad aunque reconoció que sí existen agresiones y actos en contra de candidatos de cara a las elecciones del 6 de junio.

Además, aseguró que previo, durante y tras la jornada electoral habrá vigilancia especial en las zonas donde la violencia sea más pronunciada.

PUBLICIDAD

Refirió que hace dos días inició un operativo de seguridad y localización de personas que han cometido actos de agresión o amenazas en contra de aspirantes a un cargo de elección popular.

Noticia Relacionada Padre de Gómez Cazarín exige indagar atentado en su contra en sur de Veracruz

"Estamos con este operativo, tanto nosotros como la Fiscalía, ya no diré más porque se darían a la fuga, les estaría avisando, esto no se termina el 6 de junio, nosotros no tenemos fechas electorales en cuestión de justicia", expuso.

También remarcó que todos los días en la Mesa de Coordinación para la paz se tratan este tipo de temas con el objetivo de analizar si la agresión tuvo o no tintes políticos, el tipo de acto que fue y el lugar en donde se cometió.

PUBLICIDAD

El mandatario estatal advirtió que aunque pasen las elecciones el próximo 6 de junio, las investigaciones por actos contra candidatos y candidatas continuarán hasta dar con los responsables.

"No vamos a dejar de atender ningún hecho, no vamos a permitir que haya impunidad y que los responsables de los ataques con tintes políticos, electorales, con miras a la elección, ya sea para asustar, callar o hacer a un lado a alguno de los contendientes, no lo vamos a permitir, podrá pasar la elección pero la investigación va a seguir", abundó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD