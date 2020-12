Veracruz, sin estrategia para frenar ingreso de Uber

En Veracruz ni el Gobierno estatal ni el Congreso, con mayoría de MORENA, se ha anunciado una estrategia para regular empresas y aplicaciones como Uber, pese a que dicha compañía busca ingresar a Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz.





Cabe recordar que la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que denunciará a la empresa a través de la Dirección General de Transporte, por no contar con los permisos para su operación y haber anunciado su inicio de operaciones.





La empresa cuenta con un amparo de un juez federal validado ante un Tribunal Colegiado federal, pues las instancias jurisdiccionales determinaron que Uber puede operar dado que el juez determinó que sus servicios no se encuentran regulados dentro de la actual Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz.





La directora de Comunicación de Uber en México, María Eugenia Zurita, a través de un comunicado, señaló que pueden operar dado que la Ley encuadra al transporte público y no para el privado, como el que se intermedia y contrata mediante la app de Uber.





Cuestionado sobre este vacío legal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que la bancada de Morena no tiene alguna estrategia o iniciativa para regular servicios como el de Uber.





"No, no lo hemos trabajado como bancada todavía", dijo el legislador cuestionado sobre el tema a pesar de que algunos líderes taxistas han advertido que están dispuestos a quemar unidades frente a Palacio de Gobierno si la actual administración y los legisladores no impiden la operación de la empresa.





Al interior del Congreso legisladores como Amado Cruz Malpica, representante del Distrito de Coatzacoalcos, dijo que este asunto está en manos del Poder Ejecutivo.





"Yo creo que debe de haber sensibilidad para atender a todos y que el Gobierno esté abierto a un diálogo con las organizaciones de los prestadores de servicios", señaló el legislador de MORENA.