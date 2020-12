Veracruz se transforma; se rompen lazos con el crimen y la corrupción: Cuitláhuac

Al comparecer ante el Congreso local, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que a 2 años del inicio de su administración están sentadas las bases para la transformación del Estado, subrayando que Veracruz está cambiando y que "ya no hay pactos con la delincuencia organizada".

Sin embargo, aseveró que deberá acelerar el paso para resarcir "tanto daño de políticas equivocadas y permeadas hasta el tuétano por tanta tranza del pasado".

Dijo que esto es evidente porque ya no se escuchan las frases del pasado como "los políticos con mansiones en el extranjero", "las nuevas mansiones del gobernador", "el nuevo yate del gobernador", "el hospital en ruinas que dejaron", "el puente incompleto que dejaron".

Sostuvo que poco a poco dichos comentarios van contrastando con las que recibe al recorrer el Estado.

"Es la primera vez que un gobernador inaugura una obra en esta comunidad", "primer gobernador que llegó a visitarnos y no vino en helicóptero", "el centro de salud aquí es nuevo", "el hospital de salud que había sido abandonado por muchos años en Orizaba ya está en funcionamiento", "el hospital abandonado de Coatzacoalcos ya está funcionando".

Destaca logros en Seguridad

En materia de seguridad, destacó que esta semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló la situación del homicidio doloso en el país, delito del fuero común que corresponde atender a las instancias estatales.

"Con respecto a la cantidad de población, a Veracruz se le coloca ya en el lugar 17 por debajo de estados como Colima, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, entre otros".

Añadió que con la colaboración de las instancias estatales y federales a cargo de la seguridad se logró una drástica disminución de la incidencia delictiva general, en un -24.67 por ciento.

"Esto se ha logrado a través de una total coordinación con los esfuerzos federales, con un cambio radical en la procuración de justicia estatal, con nuevos aires en el poder judicial y con la decisión irreversible de terminar con el legado de violencia en que sumieron a Veracruz durante mucho tiempo.

"Insisto, no es que ya no sucedan los delitos, sino que los aliados de los delincuentes ya no están en el alto mando de este gobierno ni en la Fiscalía General del Estado. Los avances en esta materia los he resaltado primero, porque por un lado fue un compromiso que a los dos años del gobierno de un servidor se tendrían tales resultados".

Loza de corrupción

García Jiménez dijo que no es nada fácil "sacudirnos de tanta corrupción", generando un desorden administrativo y financiero inmenso.

"Y no estoy hablando solo de la deuda de más de 41 mil millones de pesos que dejaron y por los cuales pagamos entre 4 mil y 4 mil quinientos millones de pesos en puros intereses anualmente. Me refiero también a plazos vencidos para pagos de litigios, a la falta de nuevos procedimientos administrativos y de estructuras legales para operar, así como otras deudas financieras y pasivos que prefirieron ignorar o dejaron acrecentar".

Dijo que implementó un esfuerzo de austeridad para acabar con gastos superfluos y viajes de placer al extranjero con cargo al erario, eliminando el uso personal de Jets de lujo para viajar, combatir la corrupción y contener el gasto mediante compras consolidadas, entre otras medidas, lograron que este año.

Dijo que se resarcieron deudas con Organismos Públicos Descentralizados y Autónomos por un monto de 2 mil 272.6 millones de pesos; entre ellos, el pago a la Universidad Veracruzana en abril de este año por más de mil 685 millones de pesos; la deuda del CECYTEV con el IPE por 360 millones de pesos; la de la FGE con el IPE por más de 42 millones de pesos. Así como pasivos con 32 municipios por un monto de 227 millones de pesos y a 32 proveedores por un monto de 23.4 millones de pesos.

"Otro ejemplo son los pagos por juicios laborales y administrativos por más de 212 millones de pesos".

Además, destacó que todos los pagos sin generar más deuda, aunque a nivel nacional "algunos personeros estuvieron mintiendo al sostener que un servidor había endeudado Veracruz cuando se reestructuró la deuda y porque se utilizaron otros mecanismos de financiamiento temporal que usamos a finales de cada año.

"La mentira se les cayó cuando Hacienda dio a conocer que en esta administración realmente habíamos reducido el monto total de la deuda heredada".

Expuso que por primera vez en la historia, Veracruz tiene 3 indicadores en verde en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Criticó que hay quienes quieren echarle la bolita a su Gobierno por la situación tan lamentable que habían dejado el estado.

Pandemia de COVID

En cuanto a la pandemia, García Jiménez expuso que el actual Gobierno no tuvo que pedir alguna deuda emergente durante la pandemia, porque había recursos para un plan de intervención en los centros de salud y hospitales abandonados.

"Además muy a tiempo nos dimos a la tarea planificar la estrategia sanitaria contra la rápida expansión de los contagios por el virus SARs-Cov2 y prepararnos para el peor escenario, que nunca llegó, pero que estábamos dispuestos a enfrentar.

"Tuvimos la capacidad para adquirir ventiladores volumétricos, pruebas de detección, servicios subrogados para el tratamiento de los residuos biológicos infecciosos, servicios subrogados para lavandería, oxígeno medicinal, limpieza, seguridad y vigilancia de las unidades habilitadas y reconvertidas, compra de medicamentos especializados, insumos y consumibles para los ventiladores volumétricos, insumos de protección, insumos de desinfección y reactivos COVID-19".

Destacó que la inversión total en la contingencia fue de mil 043 millones de pesos, con lo que se realizaron 909 contrataciones de personal entre enfermeras, doctores, doctoras, especialistas y personal de apoyo.

Entre otras medidas dijo que de inmediato se instruyó implementar la reconversión de 13 hospitales para atender COVID con pacientes graves que requirieran hospitalización; aunado a los 11 hospitales del IMSS, 6 del ISSSTE, 3 de SEDENA y 1 de MARINA.

"La preparación y la puesta en funcionamiento de 4 Centros de Atención Médica Extendida C-19, en el velódromo de Xalapa, el centro de raqueta en la zona conurbada del puerto de Veracruz, el hospital de salud de Orizaba y el hospital materno infantil de Coatzacoalcos".