Veracruz se coordina con Insabi para adquirir medicamentos oncológicos, asegura CGJ

Lo que se busca es lograr las compras al mayoreo a precios justos, sin que la medicina siga siendo negocio "del que algunos saquen raja", expuso.

Refirió que aunque se ha hablado de un "torpedeo hacia las compras consolidadas" de medicamentos, "no se ha dejado de atender, esto lo vuelvo a reiterar y lo puedo demostrar".

Precisó que lo que se ha hecho en Veracruz es comprar el medicamento que está al alcance, que sí existe, que sí está a disposición.

Hace más de una semana instruí otra compra por más de dos millones de pesos, y todo eso se autoriza por el Insabi".

Explicó que los medicamentos no pueden adquirirse si no es en coordinación con Insabi, por lo que se van atendiendo las urgencias para abastecer medicinas de todo tipo, y no comprar lo que ya se va a surtir.

"Estos envíos están programados. En el caso de algunos medicamentos, en particular algunos oncológicos, no se han podido conseguir a nivel nacional y lo dijo el Presidente, se están consiguiendo; sin embargo, no se ha dejado de atender".

Refirió que en el caso de los tratamientos contra el cáncer "no es un medicamento, es un gramaje de una sustancia que tiene otras tantas y se van consiguiendo y se hacen para cada tipo especial de cáncer y de edad, de circunstancia de salud de cada paciente. Y eso no se ha dejado de hacer, se adquieren, se compran -las sustancias-. Lo que no hemos podido hacer es comprar en mayoreo, alguien se opone a que esas compras consolidadas cuesten menos, pero no se ha dejado de comprar", detalló.

Las quimioterapias, dijo el mandatario, se siguen aplicando, pero se tienen que programar; incluso el Insabi ya dispuso un mecanismo alterno en caso de que las quimios programadas coincidieran.

Se busca lograr las compras de mayoreo "sin que sigan siendo las medicinas un negocio, como dijo el Presidente, de 100 mil millones de pesos", manifestó.

"Claro que hay quien sacaba raja de eso, por eso está torpedeando este mecanismo que limpia de corrupción la compra del medicamento".

Y agregó: " vamos a seguir insistiendo en eso (...), nosotros siempre que le hemos pedido al Insabi que nos autorice a comprar, nos autoriza, nos dicen qué y en qué cantidades, en caso de que ellos no lo tengan".