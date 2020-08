Veracruz, prioritario en programas para el desarrollo: Presidencia

Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas de Desarrollo de la Presidencia de México, consideró, en su visita a Xalapa, que Veracruz es estado prioritario en la aplicación de programas para el desarrollo y fortalecimiento para la producción del campo.

Ante ello, los programas como créditos, becas, para el campo, son estratégicos para superar la crisis y que haya un enfoque hacia la recuperación económica, sobre todo por el marco de la pandemia.

Destacó que si no hay apoyo al campo no hay aumento en la producción de alimentos; si los jóvenes no tienen becas, y aún más con la pandemia, podrían dejar la escuela; si los adultos mayores no recibieran pensiones, se disminuiría el consumo de alimentos.

Gabriel García Hernández encabezó, con el delegado del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, una reunión de vinculación por video-conferencia con los Delegados de Programas para el Desarrollo de la Zona Sur del País y funcionarios de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) a fin de detonar el desarrollo social y económico en el sector agroalimentario y rural de los ocho e Estados del sur de la República.

Asimismo, la reunión tuvo el propósito de hacer una revisión integral de todos los programas, empezando por la Financiera Nacional de Desarrollo, con el objetivo de atender y superar la crisis.

Explicó que en el País se cuida la base de la pirámide de casi 24 millones y medio de personas incorporadas a los Programas de Desarrollo y en el mediano plazo se llegará a 25 millones de ellos, sobre todo los más pobres que habitan zonas marginadas.