veracruz,_primer_lugar_nacional_en_casos_de_parkinson

De estos, 242 son de mujeres y 195 de hombres; a esta fecha, pero en 2021, el número fue menor, pues llegaba a los 293 casos.

Con esto, Veracruz se ubica como el estado con más casos del país, seguido por Jalisco, que acumula 426 casos, 240 de mujeres y 186 de hombres.

Otra de las entidades con más casos es el Estado de México, con 268, de los cuales 152 son mujeres y 116 son en hombres.

De acuerdo con datos del Gobierno de México, no existen cifras exactas de pacientes de Parkinson en México; sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima una prevalencia de 50 casos nuevos por cada 100 mil habitantes al año.

A nivel mundial, se calcula que cuatro o cinco millones de personas mayores de 50 años puedan padecer esta enfermedad.

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad. Aunque es un padecimiento crónico, puede ser tratado y controlado eficazmente.

Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres; no obstante, se reporta una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. No es hereditaria ni contagiosa. Si bien esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa parálisis.

Ocurre cuando las neuronas no producen suficiente dopamina, una sustancia muy importante para el funcionamiento del cerebro que interviene entre otras funciones a los mecanismos del movimiento.

Síntomas

Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. Los síntomas típicos de los pacientes son:

Temblor de reposo: frecuentemente es el síntoma inicial, comienza en una extremidad y después se generaliza en todo el cuerpo.

Rigidez de músculos: es otra de las primeras manifestaciones que se presentan. Los músculos están rígidos y poco flexibles.

Lentitud de movimientos: los movimientos se hacen muy lentos, ocasionando que la persona se tarde el doble de tiempo o más en realizar actividades de la vida diaria, por sencillas que estas sean.