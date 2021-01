Veracruz no se suma a politiquerías de Cossío y gobernadores: CGJ

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que su Gobierno se apegará al Plan Nacional de Vacunación, por lo que no buscará comprar vacunas por su cuenta como lo han hecho gobernadores de otras entidades lo cual calificó de "politiquerías".

"Lo mejor es apegarse al plan nacional, es el medio más rápido para que lleguen las vacunas y se dejen de hacer politiquerías; lamento mucho que colegas gobernadores estén en ese tema engañando a sus gobernados", dijo.

Señaló que en Veracruz se gobierna de manera diferente y que no se va a engañar a nadie; "vamos a hacerlo más rápido y cómo es eso, no andar buscando el contrato si el Presidente ya lo tiene con todas las farmacéuticas y van a llegar antes, nos atenemos al Plan Nacional de Vacunación".

García Jiménez negó que lo anterior se deba a la falta de dinero, ya que dijo cuentan con mil millones de pesos para el sector Salud, tal como lo dijo el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco.

De esa forma criticó al empresario Alejandro Cossío, quien aseguró tener contrato para la compra de dos millones de la vacuna Sputnik.

"Aquel que presuma que ya tiene un contrato ya vieron lo que pasó, salió un medio internacional a desmentir, a decir que es falso porque no pueden tenerlas, lo lógico, porque están dando prioridad a países que ya tienen contratos como México; el gobierno que encabeza el Presidente de la República dio a conocer que en febrero o marzo llegarán 24 millones de la vacuna Sputnik", dijo.

Luego de que se anunciara que el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió de COVID-19, el mandatario estatal dijo que él ha seguido aplicando las recomendaciones generales de sana distancia en cada reunión y que ha cancelado muchas otras porque así ha sido recomendado.

También confirmó que ha tenido síntomas de COVID-19, por lo cual se ha sometido a dos exámenes, ya que ha tenido fiebre y malestar estomacal, entre otros síntomas, pero en ambos casos se descartó el contagio

"Sí me hice dos veces la prueba el año pasado; una tuve porque el cuadro de síntomas completos, leves, pero me la tenía que hacer porque tengo reuniones y otra porque volví a tener no todos los síntomas, pero sí fiebre, malestar estomacal, traía suelto el estómago, ambas fueron negativas", dijo.