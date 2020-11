Veracruz no cambiará si sociedad no participa en comicios: Iglesia

En su homilía dominical en la Catedral Metropolitana de Xalapa, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios consideró que en el país y el estado todo seguirá igual si la población no participa de los procesos electorales y no deja la pasividad.

Por ello, llamó a la ciudadanía a ser sabios de cara a las elecciones del siguiente año, saber elegir a los candidatos y participar votando.

"A nosotros nos toca participar, y a veces no queremos ni votar ni participar en ese tipo de cosas, a veces decimos todo sigue igual, pues todo seguirá igual mientras nosotros seamos así tan pasivos y tan inactivos que no nos interesemos por el bien de nuestra nación y nuestra sociedad, es importante verlo con otros ojos y tratamos también de que esto vaya mejor", dijo.

Reyes Larios añadió que es mejor, generar empleos que estar dando dádivas constantemente, así como el guardar un ambiente de paz y respeto a los demás y no tener una sociedad polarizada, "eso es mucho mejor que estar unos contra otros o peleándonos entre iglesias o entre gobiernos, entre partidos".

También remarcó que Estados Unidos está dando una lección tras su elección presidencial y el respeto que han mostrado al voto de sus ciudadanos, "nos están diciendo, al final se tiene que aceptar que hay un ganador y que no valen otras argucias para tratar de tumbar ese veredicto que lo ha pedido el pueblo y el pueblo es el que elige".

Al referirse a la pandemia, Reyes Larios señaló que hasta antes de la contingencia sanitaria por el Covid-19 muchas personas no estaban preparadas para morir, que es el caso de varios sacerdotes que han fallecido por esa causa.

Ante ello consideró que se está viviendo una situación que da un gran aprendizaje y llamó a todos a ser prudentes, precavidos y hacer caso de las indicaciones sanitarias como la sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas y sobre todo poner atención a cualquier familiar que tenga síntomas para aislarlo y atenderlo, porque el Covid es sumamente contagioso.

"Muchas personas no se esperaban morir por esta pandemia, de los sacerdotes que han fallecido, dos de ellos me expresaron ´yo todavía no estaba preparado para morirme, ha llegado esto y empecé de última hora par que Dios me reciba en el cielo´, es una lección para nosotros, debemos estar preparados para hacer frente en lo que estamos viviendo y lo que viene en el futuro", añadió.