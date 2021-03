Veracruz, estancado en reducción de casos activos de COVID-19

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que si bien Veracruz se ubica en el color amarillo del semáforo epidemiológico ante el riesgo de contagio de covid-19, el estado no ha logrado disminuir el número de casos activos que se mantiene en 700.

Em conferencia de prensa recordó que son estas personas las que pueden contagiar a más personas porque han presentado los síntomas en los últimos 14 días.

El mandatario estatal advirtió que el estado se está "estancando" porque no se ha logrado reducir los casos activos

"Estamos observando que nos estamos estancando y no hemos podido descender de 700 (casos activos). Es un problema porque cuando llegamos al verde en noviembre estos datos estaban modificando, el de activos, y estaba descendiendo al grado en que alguna ocasión llegamos a tener menos de 200 activos en todo el estado, activos".

Ante ello, subrayó que es muy importante que la población sepa que sí han descendido los números, pero no se ha logrado el descenso que se desea y es necesario mantener las salidas únicamente a cuestiones esenciales.

"No hemos bajado de 700 casos activos, lo cual quiere decir que tenemos que mantenernos con cuidados sanitaria; salgamos a lo esencial, no hagamos aglomeraciones, mantengamos sana distancia y donde no se pueda usar el cubrebocas de manera correcta, que vayamos haciendo este esfuerzo".

García Jiménez dijo que en la etapa crítica se tuvieron hasta mil 500 casos activos, por lo que ante la disminución se ha bajado de color en el semáforo epidemiológico.

Multas por cubrebocas

En ese sentido cuestionado sobre la iniciativa presentada por el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Veracruz para multar a quienes no porten el cubrebocas, el gobernador del estado les recordó a diputados que "no son la autoridad sanitaria".

Por ello, consideró que se debe dejar que sean los científicos y epidemiológos quienes determinen las medidas que se deben aplicar.

"La autoridad sanitaria no es el Congreso local, es la federación, está en las leyes y ellos son los que determinan, debemos dejar que seña científicos y epidemiólogos quienes determinen las medidas".

Además, dijo que el estado de Veracruz tiene un número importante de contagios acumulados y que el puerto de Veracruz ha "impulsado" estos casos como ningún otro municipio lo que además está relacionada con la cantidad poblacional en cada territorio.

"Veracruz tiene muchos contagios, el puerto de Veracruz es el que nos ha impulsado, está arriba de 11 mil, como ningún otro, los demás no llegan ni a 5 mil, el puerto está llegando a los 12 mil, ¿por qué?, ¿es culpa del alcalde? es una cuestión de cuántos cohabitan en un margen territorial. Donde más población tienes, en urbes los contagios se facilitan con mayor número, la densidad de población es un determinante en los contagios y no solo de coronavirus, de todo tipo", abundó.

Destacó que Veracruz siendo el cuarto con más población y teniendo zonas conurbadas como Veracruz-Boca del Río-Medellín no ha pasado a semáforo epidemiológico rojo.

Playas

Respecto a las medidas que se aplicarán durante el periodo vacacional de Semana Santa en zonas de playa, dijo que los municipios deben idear una forma de convivencia con sana distancia, ya que dijo para entonces "ya habrá población inmunizada".

Explicó que la pandemia ya pasó en varios sectores, lo que crea inmunidad en varias personas y con ello la "inmunidad de rebaño" lo que se suma a las acciones del Plan Nacional de Vacunación.

Señaló que serán los epidemiólogos quienes den a conocer la forma de actuar en esos días de asueto, pero en este momento se debe seguir cuidando la sana distancia y medidas sanitarias.

"El exhorto a la población es no desesperemos, seamos cuidadosos, busquemos la forma de guardar la sana distancia cuando salgamos. Yo exhorto a todos los lugares que tienen playa a que vayan ideando una forma de convivencia con sana distancia y no aglomerarse. En su momento la autoridad sanitaria dará a conocer medidas particulares para esas ocasiones, vamos a estar atentos, no está dicho todo", abundó.