Veracruz está preparado ante posibles casos de coronavirus, presume Segob

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dio a conocer que Veracruz está preparado para atender cualquier posible caso de coronavirus en el estado luego de que se dieran a conocer los primeros dos pacientes infectados en el país.

Dijo que el Sector Salud está atento a esa situación que era previsible y recordó que ya se aplicaron algunas medidas en el aeropuerto de Veracruz con información y personal.

Señaló que en el estado no hay indicio de algún caso y desmintió la versión que circuló en redes sociales al respecto, en una escuela secundaria técnica de la ciudad.

"Queremos que nos ayuden, generar incertidumbre entre la población no es bueno, tenemos que ir actuando todos con la debida responsabilidad, sobre todo ante una situación que todos tenemos que atender con la seriedad que se necesita", añadió.

Apuntó que se está trabajando fuertemente a nivel nacional para tener los antídotos necesarios y atender la problemática.

"Hay que irnos cautos, no hay que hacer especulaciones hacia el futuro, hay que ser muy responsables con lo que va sucediendo día a día y nosotros no tenemos ningún problema para irlo informando; sería un gravísimo error de cualquier ente del gobierno querer desinformar o no decir lo que está sucediendo", dijo.

Detalló que la Secretaría de Salud cuenta con el reactivo para la detección de casos de coronavirus por lo que no consideró necesario enviar posibles muestras a la Ciudad de México.