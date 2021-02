Veracruz, el estado con menos policías del país: Cota Montaño

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, reiteró que Veracruz es el estado que tiene menos policías en el país.

Recordó que el gobierno estatal lo recibió en 0.70 hace dos años y ahora se va en 1.6 policías por cada mil habitantes. El propósito es que haya cuando menos 2.8 policías por cada mil habitantes, "estamos todavía en una etapa lejana".

Sin embargo, consideró que con las aportaciones de la Guardia Nacional se van a incrementar este porcentaje de policías designados a materia de seguridad de manera directa.

En conferencia conjunta con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recordó que el Fondo de Fortalecimiento Municipal es para el estado de Veracruz de 5 mil 544 millones de pesos para fortalecer los 212 municipios.

"Y de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, debe dedicarse de ese fondo global de Fortamun, cuando menos el 20 por ciento en materia de seguridad, esto significa que debe dedicarse cuando menos mil 108 millones de pesos", dijo.

Lo anterior, debe destinarse primordialmente en contratar policías, mejorar los sueldos de los policías municipales, liquidar a quienes no pasen los exámenes de control y confianza, así como a equipamiento de las corporaciones.

"No es alumbrado público, no es pavimentación, no es otros aspectos, son temas de seguridad que se mide en función de la capacidad operativa que tengan las corporaciones municipales y estatales"

Respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) dijo que se entregarán 264 millones 489 mil pesos por concepto del, lo cual dijo representa 3.8 millones de pesos más que el año anterior pese a los grandes problemas registrados en materia de ingresos derivado de la pandemia.

"Esos recursos se asignan a programas específicos que ya están convenidos con el gobierno del estado por conducto del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que hemos dado mucha importancia al área de procuración de justicia en función de los resultados que estamos obteniendo", abundó.

Avances

Además, destacó que Veracruz de todos los delitos que se evalúan en el lugar 24 del país de peor a mejor de acuerdo con la cifra de delitos por cada 100 mil habitantes.

"El estado de Veracruz se encuentra en el número 24, de ser una de las principales entidades en los registros de hace dos años, hoy se ha ido alejando positivamente en todo este esfuerzo. El gobierno federal reconoce y convoca a todas las partes para poder seguir trabajando en todo el estado, un estado donde la seguridad se había vulnerado de manera grave", dijo.

Destacó la disminución de los índices en 14 de los 18 delitos que analiza el secretariado, como el secuestro que dijo tuvo una reducción del 59.6 por ciento entre 2019 que tuvo 329 casos y 2020 que registró 137.