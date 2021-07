Veracruz debe asumir estrategia propia y con autonomía para retorno a clases: UV

Afirmó que es indispensable establecer una estrategia consensuada que permita volver a las aulas en las regiones en donde la pandemia lo permita y evitar contagios o defunciones por el COVID-19.

PUBLICIDAD

Dijo que esto debe de analizarse independientemente de la postura del Gobierno federal, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que "llueve, truene o relampaguee" el próximo ciclo escolar arrancará en los planteles educativos.

PUBLICIDAD

"Con respecto a las escuelas yo creo que independientemente de la postura del Ejecutivo Federal, a mí me parece que por eso también hay una autonomía en los Estados, por eso también debe de haber una opinión saludable de los Estados en términos de lo que están viviendo en el proceso de transmisión de la enfermedad.

PUBLICIDAD

"Si me dijeran en este momento si esta debería de ser una propuesta imperativa desde la presidencia yo creo que no; yo creo que la expresión debe de tomarse con todo el recelo posible y poder analizar dónde sí y en dónde no", opinó.

PUBLICIDAD

Subrayó que a nivel estatal es necesario un análisis sobre la tendencia que pueda tener la enfermedad, para poder establecer acciones de apertura de diferentes sectores además del educativo.

PUBLICIDAD

"Por ejemplo, en el Estado de Veracruz me parece que hay que hacer los análisis pertinentes e ir planteando además en qué condiciones se encuentran las escuelas; esta es otra de las circunstancias, la manera en que podemos tener los recursos necesarios para evitar contagios.

"Creo que aquí lo que debe uno de hacer es ser prudente, objetivo y científico en términos de la mejor toma de decisiones y pues definitivamente no corresponde solamente a una expresión gubernamental el que se tenga que regresar, porque también hay una decisión compartida de responsabilidad con la sociedad", añadió.

El académico consideró que no es correcto pensar el regreso a clases presenciales de forma global, debido a que probablemente haya espacios geográficos en donde sí sea posible mantener las clases presenciales, pero en otros la pandemia podría no permitirlo.

Añadió que cualquier apertura, ya sea en las escuelas o negocios para reactivar el sector económico, debe haber mediación y regulación, pues de forma errónea una vez que se han alcanzado semáforos verdes de riesgo bajo de transmisión les actividades se retoman y los negocios abren en su totalidad.

"La pandemia tiene una expresión vinculada a las acciones sociales y en países como México en donde privilegiamos en un momento dado el proceso electoral de manera abierta y en donde estamos ahorita por vivir otro proceso de convocatoria de población a una votación el día primero de agosto.: ahí sí nosotros mismos hemos sido responsables", consideró

Destacó que el Gobierno no puede ser considerado el único responsable en la toma de decisiones, puesto que es necesario actuar individual y colectivamente, para que después sean las autoridades las que determinen las restricciones necesarias.

"Hoy si te das una vuelta por los bares, los antros están totalmente abiertos y le estamos pidiendo a los jóvenes que no entren, cuando les abres la puerta; o una de dos; o cierras o regulas estos espacios.

"Ahí también nos damos cuenta de cómo la sociedad también hemos sido partícipes de esta expresión de la enfermedad (conocida como la tercera ola)".

Dijo que en un hecho que el factor económico debe tomarse en cuenta, pues los ciudadanos buscan la forma de sobrevivir, aunque las decisiones gubernamentales requieren de opiniones conjuntas que involucren a la sociedad, empresarios e incluso a los medios de comunicación.