Veracruz, de los mejores en seguridad; gobierno es víctima de medios: CGJ

"Se envió toda una estrategia de ataque mediático a nuestro gobierno y personas de nuestro gobierno y la realidad es muy diferente (...). Que la sociedad lo sepa, porque el escándalo fue fuerte y vamos a ver de algunos medios que nos atosigaron mediáticamente.

"Ahora en honor a la verdad que digan lo que realmente está sucediendo en el país, y Veracruz se distingue como uno de los estados más seguros", consideró.

García Jiménez cuestionó a los senadores de oposición que intentaron investigar al estado por la presunta violación al Estado de Derecho, ya que dijo a los gobiernos de sus estados no se les crearon comisiones especiales para investigar los niveles de inseguridad.

"Los senadores más duros contra nosotros no voltearon a ver a sus estados, y dónde está la comisión especial de esos estados, pero claro el embate fue duro. Somos de los mejores estados en seguridad, lo podemos afirmar claramente, como nunca había sucedido".

El Ejecutivo veracruzano exhibió las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y señaló que la entidad se ubica en el lugar 25 en cuanto a delitos por cada 100 mil habitantes, insistiendo en que no se debe soslayar que hay índices a la baja.

"Se lanzaron con todo, como si Veracruz fuera un lugar donde existieran una serie de delitos que no se contenían, toda una serie de objetivos negativos y no obstante estamos en el lugar 25. Ojalá sea ahora un tema de los medios que nos señalaron y reconozcan la verdad. Esto no sucedía hace muchísimos años", dijo.

Pese a esto, reconoció que "existen hechos aislados", como el hallazgo de nueve cuerpos en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque durante enero pasado, así como otros hechos violentos.

"Hay eventos mediáticos asilados, y la contundencia con que hemos actuado ha provocado que ya no sucedan tan seguido ni de tantas dimensiones como los que me antecedieron y, no obstante, ellos presumían que lo sabían hacer y tenían el aparato para hacerlo".

Observó que según el Secretariado durante enero pasado hubo 70 delitos por cada 100 mil habitantes y 1.2 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, con lo cual el estado se ubica en el lugar 17 en ese delito, un -23 por ciento con respecto a 2021.