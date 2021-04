Veracruz con 656 casos de covid entre niños

En Veracruz se proyecta el regreso a clases presenciales en pandemia acumulando un total de 656 casos positivos a COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes, de los cuales 330 son mujeres y 326 son hombres.

Con corte al 11 de abril, el Estado suma 21 defunciones de menores, de las cuales 10 víctimas eran mujeres y 11 hombres. Actualmente también hay 15 menores de edad sospechosos de esta enfermedad; 3 son mujeres y 12 son hombres.

Cuestionados al respecto, especialistas consideran que no se debe apresurar el regreso a clases presenciales, aunque a nivel federal se proyecta la vacunación del personal del sector educativo con ese fin.

Apenas esta semana, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell mencionó que además de la entidad veracruzana en Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, así como Chiapas, comenzarán a aplicarse las vacunas al personal educativo.

De estos Estados, 2 se encuentran en el rango 5, el más alto de contagios entre menores, siendo Coahuila y Tamaulipas.

Por su parte la entidad veracruzana está en el rango 4, el segundo más alto en transmisiones y Nayarit, así como Chiapas, en el rango uno, el más bajo en contagios del virus entre menores de edad.

Estos datos son aportados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instancia que lleva un seguimiento puntual sobre la pandemia en los menores de edad del país.

Cabe señalar que, de los menores fallecidos en Veracruz, catorce tenían entre 0 a 5 años, dos de 6 a 11 años y cinco de 12 a 17 años.

Las defunciones suman 3 en Veracruz puerto; 3 Córdoba; 2 Coatzacoalcos; 2 Ixhuatlancillo.

Por su parte, en Xico; Martínez de la Torre; Ayahualulco; Tierra Blanca; Tantoyuca; Medellín de Bravo; Tuxpan; Gutiérrez Zamora; Ixtaczoquitlán; Huatusco y Álamo Temapache se registra una defunción por cada municipio.

En cuanto a Coahuila y Tamaulipas, de las entidades con más contagios entre menores del país y en donde también comenzará la vacunación al personal educativo, acumulan mil 755 y mil 123 positivos a SARS-CoV-2, respectivamente.

Coahuila registra 7 menores sospechosos a la enfermedad, así como 16 defunciones. Por su parte, Tamaulipas suma 22 sospechosos y 11 muertes por el virus.

Sobre el regreso a clases presenciales, el representante de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, Daniel Chan Vázquez, recordó que las vacunas contra el COVID no se recomiendan para menores de 15 años, aunque en algunos países ya están haciendo pruebas para su inmunización.

"Los niños no deben regresar a clases, médicamente no estamos en condiciones de regresar a clases. Los niños en la escuela conviven con otros niños y no sabemos su entorno, si uno está contagiado en su casa".

Aseveró que esto podría propiciar un rebrote de transmisiones, tal y como ocurrió en Europa y en Estados Unidos.

"En esos países se ha regresado a la escuela, pero tienen que cerrar porque hay un rebrote de COVID", advirtió el cirujano pediatra.

Añadió que generalmente los padres de familia han sido cuidadosos con sus hijos, respetando las medidas sanitarias y de aislamiento, por ello el interés en que los menores no se infecten y se genere una tercera ola de contagios.