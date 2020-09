Veracruz con 33 mil 105 casos acumulados de Covid; hay 210 municipios en Alto Riesgo

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 53 mil 299 casos, de los cuales 17 mil 897 resultaron negativos.

El número de positivos acumulados es de 33 mil 105 (+154 nuevos) en 204 municipios; los activos ascienden a 839 y representan el mayor riesgo por haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días.

De los anteriores, suman 25 mil 304 personas recuperadas, mismas que recibieron el alta en alguna unidad del Sector Salud; continúan en vigilancia 3 mil 505.

Hasta el momento hay registro de 4 mil 296 (+6 nuevos) decesos positivos a coronavirus en 166 demarcaciones; 2 mil 297 sospechosos, de 154 municipios, siguen en investigación.

Los gobiernos federal y estatal enfocan sus esfuerzos de prevención en los grupos vulnerables, como las personas sordas, por ello han reforzado los mensajes con intérpretes o especialistas en la Lengua de Señas Mexicana a fin de que quienes tengan acceso a internet o la televisión puedan enterarse de las recomendaciones sanitarias y seguirlas.

Sin embargo, ante la población que no dispone de estos medios el llamado es a mostrar sensibilidad y apoyo; no discriminarla, no dejarla sola. A las familias que tengan algún miembro con discapacidad auditiva se les exhorta a mantenerse pendientes de la información, preguntarles continuamente cómo se sienten o si han comprendido cómo cuidarse.

Entre todos debemos luchar contra esta enfermedad; los resultados van siendo mejores, pero podemos avanzar más si seguimos coordinados.

Es preciso recordar que este lunes entró en vigor el semáforo epidemiológico hasta el 11 de octubre, en el cual 210 municipios se encuentran en color naranja (riesgo alto) y dos en amarillo (riesgo medio).

La página coronavirus.veracruz.gob.mx muestra el mapa de regreso a la nueva normalidad, donde se presenta a detalle la relación de actividades permitidas y/o restringidas según el nivel de contagios. Si presentas los síntomas de COVID-19 llama a la línea (800) 0123 456 para orientación o al 911 cuando exista un cuadro grave.