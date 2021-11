Veracruz, a la vanguardia con programa que atenderá salud emocional y mental de niñez

En la Sala de Secretarios de la SEV, la directora nacional de Child Fund México, Sonia Bozzi, junto con el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, firmaron el acuerdo en busca de abrir más puertas en favor de los derechos de la niñez.

Destacaron que especialmente ahora, por el confinamiento, situaciones familiares diversas y los duelos que ha traído consigo el periodo de la pandemia de COVID-19, es fundamental apoyar a niños, niñas y adolescentes, no sólo en su aprendizaje, sino en su salud mental y emocional.

Noticia Relacionada Cae en socavón camión repartidor en Veracruz

Sonia Bozzi, directora nacional de Child Fund, refirió que a 18 meses de la pandemia y de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación federal, el confinamiento y distanciamiento social que ha traído la pandemia, ha traído repercusiones serias para niñas, niños y adolescentes, entre las que se encuentran: afectaciones en su desarrollo por la falta de integración social, afectaciones en su proyecto de vida por la deserción escolar y por la desigualdad que se ha aumentado, además del incremento de la violencia intrafamiliar, en suicidios, adicciones y el embarazo en adolescentes.

"La metodología de Colección de Apapachos ha sido diseñada para su implementación principalmente en ámbito escolar y comunitario, con un programa o proyecto que forme parte de una estrategia en atención a la salud mental de la población infantil y adolescente durante el retorno a las aulas. Sabemos que niñas niños y adolescentes requieren un proceso que les permita transitar de la vida en pandemia donde han estado horas con pantallas, a la vida post pandemia, si es que podemos llamarla así aún, y recuperar el sentido positivo del trabajo común, asimismo transitar al ámbito de las relaciones sociales y al proceso de socialización".

Sonia Bozzi destacó la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la implementación de métodos del programa "Colección de Apapachos", así como del estado de Veracruz para apoyar el desarrollo mental de su niñez.

Acentuó que Veracruz fue el primer estado en sumarse y desde entonces se han ido añadido 16 entidades federativas en México al esfuerzo por la salud mental de la niñez. Ya son más de mil 400 personas capacitadas, entre maestras, maestros, psicólogos, asistentes y funcionarios, así como coordinadores, para poder capacitar a otras personas y se logre un "efecto multiplicador exponencial" para ayudar a la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, agradeció a todas las personas involucradas en el proyecto de desarrollo psico-educativo para la recuperación de niñas, niños y adolescentes, denominado Colección de Apapachos.

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, la cual es entendida como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Se trata de un derecho humano, es tarea de los estados protegerlo y promoverlo entra las y los ciudadanos. En el contexto de la pandemia de COVID-19, si bien los gobiernos se han preocupado por encaminar los esfuerzos para preservar la salud física de las personas, aquí en México eso ha implicado desarrollar una impresionante campaña de vacunación, así como la toma de medidas extraordinarias (...) la salud mental y social son aspectos que no se han dejado de lado, pero esto no significa que no se vean afectados por la pandemia, por lo cual es importante ayudarlos y que puedan manifestar y reconocer las emociones que han experimentado, validarlas e identificarlas como formas de autorregulación emocional, todo ello en ambientes seguros", enfatizó el secretario de Educación al abundar en torno a las actividades desarrolladas por Child Fund México que contribuirán a la recuperación psico-social de alumnas y alumnos del sistema educativo veracruzano, tras los efectos producidos por el confinamiento de la pandemia.