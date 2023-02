Era digital en medios abrió puertas; reto es la veracidad, más allá de inmediatez: Álvaro Peña

Ante la nueva era digital y la inmediatez, es preciso cuidar que la información que se publica sea verdadera, consideró Álvaro Peña, director de la revista "Políticos al desnudo", al celebrar 8 años de su medio de comunicación.

La era digital, opinó, tiene muchas ventajas; sin embargo, es preciso estar alerta en torno a la veracidad de la información que circula incluso en redes sociales.

"Yo creo que lo de los medios digitales es lo máximo, pero hay bueno y hay malo. Nos ha abierto el mundo y ha dado oportunidad de que mucha gente también entre a la comunicación".

Gracias a la tecnología, dijo, se han abierto puertas para que más gente se informe y se comunique, lo cual es positivo. En contra-parte, uno de los aspectos negativos es que debido a la inmediatez de todo lo que se comparte, no se verifica la veracidad y, en muchas ocasiones se difunde información falsa.

Pero en la era digital, en la que los medios de comunicación han evolucionado y se han adaptado, permanece también la prensa en planas, en periódicos, que se mantiene entre el gusto de las y los lectores.

En este contexto, el reto para los medios de comunicación es la veracidad, más allá de la inmediatez de la información en redes sociales, además de contar las historias a fondo.

"No está enseñando esto de las noticias falsas, a que no digamos mentiras, no escribamos mentiras, ¿cómo? checando siempre, cuando uno lea algo no irse con la de ocho columnas y la de primeras planas, que eso ya pasó, nos sirve de mucho checar las cosas, checar las palabras, y esperar".

Los medios deben ser un referente de información verídica, no contribuir a la desinformación de gente que, hasta de buena fe, pueda afirmar cosas pensando que es verdad porque se publicó en los medios, consideró.