Desde hace varios días, los vecinos de este perímetro están llamando a evitar que se instale una gasolinera, situación que ya ha sido externada y hoy los inconformes piden apoyo a la sociedad misanteca y puedan ser escuchados.

"Estamos en total desacuerdo de que se construya una gasolinera en ese predio, porque afectaría mucho, principalmente a la salud y a la ecología; lo más importante son los niños pequeños, las nuevas generaciones que tiene derecho a un ambiente limpio, pulcro. No podemos dejar pasar esa situación, estas empresas son generadoras de gas benceno que con el tiempo genera cáncer, y en los niños aumenta por cuatro el riesgo de padecer leucemia, y a las personitas pequeñas que tienen autismo les recomienda sus doctores que no vivan cerca de las gasolineras".

Los vecinos buscarán un amparo; el primer paso es el acopio de firmas e invitar a la población a que se sumen.

"Estamos con el acopio de firmas, para posteriormente implementar alguna acción legal, ahorita lo inmediato es que se difunda, que les platiquen a los vecinos, a los familiares que no es conveniente tener una gasolinera tan cerca, por los gases, las emanaciones, por el benceno, por todo lo que implica una estación de servicio, y solo para que otras personas inversionistas de Xalapa y no de la región ganen dinero, a costa de nuestra salud. No es correcto".

Apuntaron que las personas interesadas en firmar pueden acudir a calle 5 de Mayo a la casa del profesor Norberto Fernández Galicia, justo en la vulcanizadora a un costado del parque infantil.

Llamaron a no dejarse sorprender, pues personal de la empresa FercheGas está solicitando firmas para que la estación pueda ser edificada.