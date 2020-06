Ve CGJ intento golpista de gobernadores para bloquear estrategia contra COVID-19

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez calificó como intención "golpista" o "separatista" el que gobernadores del país busquen formar grupos que no permitan tener una estrategia nacional para atender la pandemia por el Covid-19.

En la conferencia mañana en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Batallón Militar de El Lencero, dijo que su administración no coincide con la visión de algunos de sus homólogos que buscan hacer grupos dado que es momento de sumar los esfuerzos de todos los estados.





"Me parece una intención de agruparse como golpista, lo veo de esa manera; separatista, sería mejor la palabra, hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional, frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos al contrario solos no vamos a poder, tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional, es una opinión personal pero convocó a mis colegas que reflexionemos en torno al interés nacional", dijo.





Asimismo expuso que el gobierno estatal se preparó para el peor escenario de la pandemia por lo que se habilitaron tres Centros de Expancion Médica; sin embargo destacó que no se llegó a esto, gracias a las medidas implementadas.





Sostuvo que la gran mayoría de la población se apegó a las recomendaciones por lo que no fue necesario hacer uso de esos centros dado que la infraestructura hospitalaria no se ha visto rebasada.





Remarcó que en el estado se decidió impulsar el cambio de gobierno y una transformación de fondo aplicando la austeridad y acabando con la corrupción estando del lado de la gente.





Apuntó que Veracruz de desfasó en el inicio de la pandemia lo que hizo que el máximo crecimiento de contagios se fuera desfasado también.

Por lo tanto, el mandatario estatal, refirió que el regreso a la nueva normalidad será posterior también al resto de los estados.





Remarcó que es "natural" que en el municipio donde inició el contagio se tenga el mayor pico como es el puerto de Veracruz por lo que refirió que al seguir el semáforo rojo en la entidad, la recomendación a la población es quedarse en casa.





Precisó que el gobierno federal ha otorgado apoyos por un monto de 12 mil millones de pesos en esta etapa de la pandemia a los veracruzanos lo que le ha dado tranquilidad a la población.





"Esto es lo que ha traído también tranquilidad en la población que más lo necesita, un circulante que ha permitido sobrellevar estos días de confinamiento que se decidió por la contingencia", añadió.





Agregó que todos "tenemos que serenarnos, vienen etapas difíciles hay que volver a reactivar la actividad económica nada sencillo porque está ligada a lo que está pasando internacionalmente. Veracruz tiene todos los recursos y podemos apoyar con esta reactivación económica", dijo.