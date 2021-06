Variante Delta de la COVID-19 ya llegó a Veracruz, advierte Salud

En Veracruz el Sistema de Vigilancia Epidemiológica ha identificado casos de ciudadanos contagiados de COVID-19 con la cepa Delta , considerada altamente contagiosa no sólo en adultos y adultos mayores, también entre jóvenes.

Cabe señalar que esta variante fue identificada por primera vez en la India y se considera dos veces más transmisible que las cepas convencionales de coronavirus, lo que explicaría los brotes que se registraron en dicho país.

"Está ya la identificamos (variante Delta), afortunadamente está bajo un control epidemiológico o un cerco estricto y creo que no va a pasar de ahí", declaró en entrevista.

Ramos Alor subrayó que existe una vigilancia epidemiológica y las vacunas que actualmente se están aplicando pueden evitar que exista una tercera ola que sea peor que las dos primeras registradas en el país.

"Yo lo comparo con un faro en el que estamos supervisando y revisando las tragedias; la presencia de virus y bacterias. Es importante que la vacuna está protegiendo contra esas variantes "Alfa"; "Beta", "Theta"; ahora tienen los nombres de las letras del alfabeto griego.

"Qué bueno que se toque este tema porque hoy le decimos a los jóvenes que no hagan olas, no las provoquen, que no provoquen la tercera ola porque este virus es más letal, más virulento y tiene de alguna manera preferencia por la gente joven", indicó.

Cabe señalar que previamente el funcionario dio un mensaje para los ciudadanos que acudieron al módulo de la torre El Olmo en Xalapa como parte del inicio de la jornada de vacunación para adultos con 40 y 49 años.

El secretario advirtió a los asistentes que la tercera ola ya no sería sólo con el virus "normal", pues existen mutaciones virales que están identificadas y la Delta puede ser la más peligrosa.

"La forma Delta que es la más virulenta la tenemos en Veracruz; ya está detectado por nuestra Vigilancia Epidemiológica. Esta vacuna que recibieron ustedes los protege precisamente contra esa variante letal (...), esta nueva variante es más letal, más virulenta".

Afirmó que el COVID-19 con la variante Delta "prefiere a los jóvenes" y en el país ya comenzó a propagarse, por ello lamentó que los jóvenes estén confiados de moverse en semáforo amarillo "con pachangas y sin usar cubrebocas".

