A decir de Gladys Aimé Ramos Bonifacio, madre de un estudiante, Alejandra Montserrat Cortés, quien había estado al frente del plantel pero que fue removida por algunas irregularidades, está por regresar con lo que están en desacuerdo.

Recordaron que fue en 2016 que dejó su cargo y que había inconformidad porque nunca estaba en el jardín, "siempre se ausentaba".

Dijo que hace cinco años una menor de edad se desmayó al interior del plantel y sufrió daño neurológico, pues aunque se llamó a la familia el personal no llamó a la ambulancia, ni brindó primeros auxilios a la niña.

"Cuando hubo un problema porque una niña estuvo a punto de perder la vida no estaba, la niña resultó con daño cerebral. En 2016 una niña se desmayó y el personal no estaba capacitado para dar primeros auxilios, no hablaron a la ambulancia, solo a los familiares que la llevaron al hospital, la niña tuvo daño neurológico y no hubo apoyo del personal", dijo.

Explicó que fue por esta razón que fue removida y en su lugar llegó Jazmín Díaz Zavaleta, que funge como directora desde entonces; no obstante, los padres fueron informados que sin motivo alguno llegaría nuevamente Alejandra Montserrat, ante lo cual se manifestaron.

Acusaron que la profesora "goza con el beneficio" de la supervisora y que no es la primera vez que intenta regresar.

"Ha intentado regresar dos o tres veces, hoy querían destituir a la directora actual. No estamos de acuerdo, como está la pandemia viene a clases presenciales muy pocos niños, como ocho o 10 y querían aprovecharse", dijo, al exigir que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les den una explicación.