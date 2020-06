Van 35 establecimientos clausurados en Veracruz: Profeco

El director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) zona Golfo-Centro, Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, reveló que de marzo a la fecha han clausurado 35 establecimientos, entre ellos seis funerarias.

Señaló que han coadyuvado con el Gobierno del Estado, así como la Guardia Nacional y han realizado visitas principalmente a todas las tiendas de abarrotes, tortillerías, farmacias, autoservicio y casas funerarias en todo el estado.

Explicó que han encontrado en algunos establecimientos que no se respetan los precios o no se tienen a la vista, incremento en costos de manera injustificada e incluso que no tienen contrato de adhesión con Profeco, lo que es obligatorio por ley.

"Y varios motivos que hemos encontrado y hemos llegado a suspender establecimientos para que no puedan seguir ofertando el producto; lo que llevamos de marzo hasta ahorita van 35 establecimientos los cuales abarcan varias tiendas, desde las de autoservicio, funerarias, farmacias e inclusive estacionamientos públicos también hemos suspendido", abundó.

Detalló que estas se han dado en distintas zonas como Xalapa, Boca del Río, Veracruz y Poza Rica, así como Córdoba y Orizaba.

"Hemos estado supervisando todo lo que nos están reportando en este caso, inclusive la misma ciudadanía es la que nos está proporcionando los datos y los domicilios que es lo que nosotros pedimos", añadió.

Respecto a las funerarias detalló que están obligadas a contar con un contrato de adhesión autorizado por la Procuraduría y en ocasiones han encontrado que no cuentan con él, lo que hace que sean suspendidas sus labores. De las 20 visitas de verificación que han realizado a estos establecimientos han clausurado seis a nivel estatal.