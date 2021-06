Vacunación genera falsa confianza en xalapeños; ya no usan el cubrebocas

Tras el periodo de Semana Santa -en abril pasado- y las recientes campañas políticas, algo ha quedado claro entre la población: en Xalapa y todo México no hay cultura de la prevención.

Ciudadanos entrevistados por Imagen del Golfo consideraron que gran parte de la población xalapeña ha tomado una "falsa confianza" con la vacunación contra el coronavirus.

Asimismo, señalaron que la llegada -por poco tiempo- del estado de Veracruz al color verde en el semáforo epidemiológico orilló a que la gente saliera a las calles sin las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

"Con la vacunación se creen inmunes", "piensan que ya acabó la pandemia" y "no creen en el covid", fueron algunos de los señalamientos de habitantes que, con gran preocupación, solicitaron a las autoridades implementar nuevas estrategias para exhortar a la ciudadanía a extremar precauciones.

Incluso, urgieron cerrar nuevamente centros de recreación como bares y antros, pues aseguraron que la apertura de estos, aun con un aforo reducido, ha provocado una relajación y que los casos de Covid-19 se estén intensificando en la capital veracruzana.

Reconocieron que es prácticamente imposible obligar a la gente a usar el cubrebocas o mantener la sana distancia; sin embargo, advirtieron que mientras la población no se cuide, el virus continuará propagándose y la pandemia, lejos de terminar, podría agudizarse aún más.

Hay que recordar que Xalapa es uno de los cinco municipios de Veracruz que se encuentran en semáforo naranja y, hasta el momento, está en el segundo lugar a nivel estatal en casos de Covid-19, solo después del puerto de Veracruz, con más de 5 mil 400 positivos.

"Ya hay aumento de casos de Covid-19. Ahorita con las campañas, la gente se salió sin las medidas", Carlos/Ciudadano

"Es una cuestión preocupante. A quienes ya están vacunados ya no les dará, pero sí pueden contagiar... esperamos que la gente agarre conciencia y piense que hay quienes no nos hemos vacunado", Jorge /Ciudadano

"La gente se está confiando, pero con la nueva normalidad, ya tenemos que aprender a vivir con el cubrebocas", Miriam/Ciudadana

"Hay mucho escepticismo; la gente no cree porque no han pasado la enfermedad", Marco Antonio García/Ciudadano

"La gente es muy negligente, no entiende, por más que se les dice. Todavía estamos en la pandemia y, si uno no se cuida, no va a terminar", Joaquín Hernández/Ciudadano