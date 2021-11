Vacuna debería ser obligatoria por bien de todos los veracruzanos, considera la IP

Mientras algunos pelean por vacunar a sus hijos, recibir un refuerzo adicional de las vacunas o hasta han hecho trampa para acudir a otro sitio a ser inmunizados y no esperar su turno, todavía existe un grupo de personas que han tomado la decisión de no vacunarse.

Ante ello, la iniciativa privada, reconoce los derechos de las personas, pero deberían tomarse medidas más estrictas para la obligatoriedad de la inmunización.

En Veracruz, muchos son los comentarios e incluso dudas y anécdotas que circulan en redes sociales, sobre si es obligatorio o no la vacuna, pero no existe una denuncia en particular sobre tal situación.

Si bien, la propia Secretaría de Salud Federal reconoce que no existe una cifra exacta, exceptuando al estado de Chiapas donde hay un abierto rechazo, se estima que entre el 3 y 4 por ciento de la población en edad de ser vacunados no lo desean por diversas razones.

Ante tal situación, la postura de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Xalapa, es la de recomendar a su personal de vacunarse, así como privilegiar a quienes ya lo han hecho al momento de una contratación.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado a conocer que nadie puede obligar a un ciudadano a inmunizarse contra Covid, y que no debe ser motivo de discriminación.

Los dirigentes empresariales mencionaron que han dado las facilidades a su personal para acudir a vacunar, sobre todo porque muchos tuvieron reacción, en cuanto a sentir mucha debilidad, fiebre o malestar.

Incluso comentaron que no se aplicaron descuentos al personal que se vacunó, pues se les daba el asueto del día que iban a vacunarse, más uno adicional para recuperarse.

Dicho personal ha sido reconocido y se le ha pedido que hable con sus compañeros que aún se resisten.

De igual forma, se les invita a que todos sus familiares en edad de vacunarse hayan ido acudiendo a vacunarse en tiempo y forma.