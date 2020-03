UV no suspenderá exámenes de admisión

La rectora de la Universidad Veracruzana Sara Ladrón de Guevara González dijo que por el momento se mantiene el examen de admisión a la UV programado para el mes de mayo.



Sin embargo, apuntó que estarán atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias con relación al comportamiento de la pandemia del COVID-19 que ha dejado 7 casos confirmados en Veracruz.



Recordó que con estas acciones de prevención se suspendieron actividades presenciales en los distintos campus, pero se mantienen las administrativas a través de guardias, pues es importante seguir trámites como el pago de nóminas y sobre todo por la convocatoria de ingreso.



Ladrón de Guevara dijo que el examen de admisión que se mantiene la aplicarse en el mes de mayo, puesto que al momento no hay cambio alguno.



Dijo que, los aspirantes deben estar pendientes de cualquier cambio que hubiese, pero por el momento se mantienen las fechas.



"Lo importante es que vean la página institucional para informarse, es el tiempo de las redes sociales y de pronto una noticia, no completa, poco clara o falsa, se empieza a reproducir, por lo que tenemos que ser cuidadosos porque son indicaciones precisas", añadió.



Llamó a los aspirantes a mantenerse atentos a la página de la UV, porque perder un examen de admisión, puede significar no tener acceso a un lugar en la universidad.



Recordó que la oferta para licenciaturas y carreras técnicas de la Universidad Veracruzana, es de más de 16 mil lugares, pero la demanda es de más de 40 mil aspirantes.