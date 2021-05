UV gasta 857 mil pesos en pruebas rápidas de Covid-19

El 21 de julio, la Máxima Casa de Estudios adquirió 10 paquetes de mini kits de 250 pruebas rápidas, por las que pagó de manera unitaria 25 mil 624 pesos más IVA; es decir, 256 mil 240 pesos.

Igualmente, 10 kits de sondas autorizadas por la CDC para el diagnóstico de Covid-19 marca IDT, por las que pagó a precio unitario 5 mil 313 pesos más IVA; es decir, poco más de 53 mil 131 pesos.

Asimismo, pagó más de 43 mil 36 pesos por 12 controles sintéticos de DNA (gen N completo) de covid; así como 28 mil 691.3 pesos más IVA por 10 controles positivos de DNA de HS:RPP30.

Otras pruebas adquiridas también fueron tres controles sintéticos de SARS (Gen N completo), por los que se pagaron 8 mil 607 pesos más IVA; así como un gasto de 412 mil pesos por 10 sistemas RT-qPCR GOTAQ®? para usarse en ensayos de retrotranscripción y PCR.

La Universidad informó que el Centro de Estudios y Servicios en Salud también adquirió, de julio de 2020 a abril de 2021, diversos kits de pruebas rápidas para el área de Laboratorio de Análisis Clínicos.

Así, en julio precisó de dos kits con 25 pruebas rápidas cada uno del fabricante Hangzhou All test Biotech Co. Ltd, pagando 20 mil antes del IVA; en agosto y septiembre, del mismo fabricante, compró dos kits más de 25 pruebas, por 10 mil 250 pesos cada uno.

Para octubre, nuevamente adquirió dos kits de 25 pruebas cada uno ya con un precio más bajo, pagando 17 mil 400.

Este año, en abril, la UV compró nuevamente un kit de 25 pruebas rápidas en 6 mil 750 pesos.

Cabe destacar que, de acuerdo con las propias autoridades de la Universidad, es probable que las clases presenciales sean reanudadas hasta agosto de este año, es decir, con el nuevo ciclo escolar.

