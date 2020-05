¿Usas cubrebocas? Esto te recomiendan en el Sector Salud

La subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo, aclaró que el uso de cubrebocas no está indicado para menores de dos años de edad, pues puede provocar asfixia.

La funcionaria estatal reiteró, tal como se ha dicho desde la Federación, que el uso de cubrebocas y mascarilla se recomienda solo si se tienen síntomas respiratorios.

Expuso que solo lo pueden usar aquellas personas con tos, estornudos o escurrimiento nasal y llamó a no reutilizarlos al comer o tomar agua.

"Existen muchos tipos de cubrebocas; la mascarilla quirúrgica es común, el azul que todos conocemos que puede o no tener pliegues, pero si los tiene estos deben colocarse hacia afuera y hacia abajo. Este tipo, dependiendo de su fabricante, dura de entre 30 minutos a ocho horas, después se debe desechar", dijo.

Sostuvo que aquella mascarilla rígida en forma de concha dura de seis a 12 horas; la mascarilla de alta eficacia KN-95 o P-100 duran lo que indique su fabricante, e inclusive pueden sustituir los filtros, mismas que duran hasta 72 horas.

Díaz del Castillo llamó a no dejarse engañar, pues estas se venden en tiendas de productos médicos especializados y tienen costos muy altos.

También subrayó que las mascarillas elaboradas con tela, algodón, esponja y neopreno duran hasta ocho horas y pasado este tiempo se deben lavar.

"El uso de todas estas mascarillas es continuo, se deben usar y no retirar, cuando se hace se deben desechar. Antes de colocarlo se debe lavar las manos, se coloca en la mano y se inclina la cabeza, tapando nariz y boca, para después ajustarse las ligas, no al revés, no froten o deslicen la mascarilla en ojos y frente, no la colocan en el cuello", abundó.

También recomendó que al quitarlo se cuide que la tela no toque los ojos, por lo que se debe tomar por los extremos, evitando el roce con la cara y doblando a la mitad para desecharla en una bolsa de plástico, que es la forma de hacerlo correctamente.