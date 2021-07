Urgente refundar al PRI; pésima dirigencia en Veracruz: Ulises Ruiz

El político, quien aspira a presidir este instituto a nivel nacional, afirmó que la dirigencia en Veracruz ha dado malos resultados como oposición.

Por ello insistió en que se implemente una asamblea nacional de refundacional tras los malos resultados en las elecciones de 2021.

"(El PRI) está "muy mal" con este gobernador; a mí me parce que es uno de los peores gobernadores que ha tenido Veracruz; es un gobernador en el que no le está yendo bien a Veracruz, no están entregando buenos resultados, pero el PRI tiene que retomar, tiene que abrirse (...).

"Seguramente en los cambios que habrá en la asamblea nacional van a caer en cascada los estados y eso va a hacer que gente representativa, que hombres y mujeres representativos puedan ir a las candidaturas, elijan a las candidaturas y puedan recuperar los espacios", agregó.

Opinó que es necesario un cambio "de marca", incluso modificando las siglas del partido como ya ocurrió una vez en su historia, pues actualmente sólo tiene cuatro gubernaturas.

Recordó que en 2018 el PRI perdió la presidencia obteniendo siete millones de votos y se compitió con un candidato impuesto que ni siquiera era militante, además de que el gabinete de Enrique Peña Nieto ocupó la mayoría de las plurinominales.

Agregó que desde entonces los resultados del PRI son negativos, perdiendo ocho gubernaturas y sin retener o ganar ninguna en 2021, así como 250 presidencias municipales, ganando como partido únicamente 11 diputaciones federales de las cuales seis son en Nuevo León y cinco en Coahuila; además, el tricolor sólo tendrá 20 representantes en alianza y 40 plurinominales.

Al respecto, criticó que los espacios de representación proporcional estén cooptados por el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y la secretaria general Carolina Viggiano, quienes impusieran a sus "novias y novios".

"En las pluris está el presidente del PRI, la secretaria general, el esposo de la secretaria general (Rubén Moreira); el secretario particular de la secretaría general; el prestanombres de José Murat; el hijo de José Murat que es senador del Verde; dos panistas (...); novios y novias de ´Alito´; prestanombres de ´Alito´, cómplices, sin ninguna representación".

En entrevista dijo que debe exigirse que los diputados federales se vayan de tiempo completo a la cámara y que haya una nueva dirigencia.

"Ellos tienen posibilidades de instalar una comisión que se encargue de forma provisional del PRI y convoque a la Asamblea Nacional de forma inmediata; una asamblea democrática, no una asamblea a modo; es una asamblea nacional refundacional del PRI y que de esta manera ahí se revise todo el partido.

"Que surja un nuevo partido de esa asamblea nacional totalmente diferente y radicalmente opuesto a lo que hoy tenemos, que no dio buenos resultados, que se repitieron las mismas prácticas que nos llevaron en el 2018 a la peor derrota y en el 2021 tenemos de nuevo la peor derrota en la historia del PRI", propuso.

Añadió que él imagina "prácticamente un nuevo partido" en el que se vote por todo, tanto dirigencias y candidaturas plurinominales y de mayoría, desde el Presidente de México, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores y espacios plurinominales.

"Una propuesta que contraste con la propuesta del Gobierno de la República, que ha entregado malos resultados en seguridad; economía, con desempleo, 12 millones de ciudadanos en la pobreza; mal manejo de la vacunación y de la pandemia".

Opinó que actualmente el PRI es un partido comparsa pues a los dirigentes "los tienen del cinturón".

"No van a poder actuar como oposición, por eso no tocan temas fundamentales y no estamos hablando el lenguaje y no estamos hablando de los temas que afectan a la gente", agregó.