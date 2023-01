Urge la CEDH a Gobierno de Veracruz a retomar mesas de trabajo con colectivos de búsqueda

Frente a las quejas, por parte de integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, es conveniente reactivar las mesas de trabajo que había al inicio de la administración estatal, mencionó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez.

Dijo que hay muchos temas, inquietudes y quejas por parte de los colectivos, y es justo que reciban una atención, sobre todo por ser un tema tan delicado, y lo menos que se puede hacer es escucharlos y establecer mesas de trabajo.

"De alguna manera el hecho de que en una sola reunión estemos sentadas todas las autoridades nos da la posibilidad de un abordaje integral del tema", externó.

Aclaró que si no se han llevado a cabo dichas reuniones, no quiere decir que las dependencias y el organismo autónomo a su cargo, no estén haciendo el trabajo que les corresponde.

"Yo siempre he sido de la idea de que el trabajo coordinado puede dar resultados en menor plazo, pero está en análisis ese tema y espero que pronto haya una decisión", comentó.

Afirmó que todo el año hacen acompañamiento a los colectivos de manera permanente, no sólo en las diligencias frente a la Fiscalía General del Estado, sino también con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Refirió que algunos colectivos han sido recibidos por las autoridades de forma individual, aunque las mesas interinstitucionales no se han reactivado desde que inició la pandemia.

Reconoció que ésta es una petición constante de los colectivos, de reunirse todos, por lo que no descartó que se vaya a valorar y pronto les den una fecha.

Recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expresó que no es necesaria su presencia para llevar a cabo las mesas de trabajo, lo que se busca dijo, es hacer más ágil la atención a los familiares.