Urge dar a conocer riqueza étnica y cultural de Veracruz

En Veracruz aún es necesario que se conozcan las etnias que existen en el territorio y el valor de sus pueblos originarios, su arte y cultura.

Durante el II Foro de Turismo Indígena en Veracruz, el presidente de la asociación "Xanté, turismo, cultura y sociedad", Ulises Gómez, dijo que es necesario que se impulse esa cultura porque a través de ella se puede reactivar la economía.

"¿Cuántos extranjeros pagarían por venir a ver a una artesana, a un alfarero, y aparte los pueblos, los municipios? En el municipio de Tequila, en Zongolica, que tiene atractivos turísticos, que ahí puede reactivarse la economía", añadió.

Al foro fue invitado el diseñador y tejedor indígena chiapaneco Alberto López Gómez, con la intención de hacer alianza con él dado que tiene presencia internacional con el apoyo de 152 mujeres indígenas, quienes también se han visto beneficiadas con su trabajo.

"Él quiere impulsar a Oaxaca y a otro estado, pero a mí me interesa que en ese impulso entre el estado de Veracruz; se impulse a las mujeres y hombres indígenas que hay arte, textil, alfarería y que se puede manejar a nivel internacional y estoy confiando que a través de Alberto se pueda lograr esta alianza y podamos impulsar a Veracruz con estas mujeres indígenas", añadió.

Además, respecto al proceso electoral que se avecina, refirió que lo que han buscado y dialogado con los pueblos indígenas es analizar bien su voto y no dejarse engañar puesto que ya han tenido varias experiencias así.

"Que analicen bien, que piensen bien, ya ven la situación que a veces prometen que viene un cambio y realmente no lo hay; lo repito, lo hemos vivido cuando solicitamos algún permiso, dicen primero los pobres pero yo creo que es primero al olvido, no hay ese fortalecimiento hacia los pueblos, no hay ese apoyo, llegan engañando y así los dejan, engañados", abundó.