Una mentira, que diputados de Veracruz ganen más que AMLO o CGJ: Gómez Cazarín

De acuerdo con el morenista, es falso que él o sus homólogos perciban más de 140 mil pesos al mes.

Sin embargo, descartó que vaya a haber una reestructuración en los salarios, afirmando que en las últimas 2 Legislaturas han implementado reducciones al presupuesto del Congreso.

Noticia Relacionada Veracruz, noveno estado en captación de remesas

Recientemente medios locales reportaron que diputados de Morena estaban ganando incluso más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador o el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso indicó que el salario de los diputados tiene como límite 58 mil pesos y aunque hay otras compensaciones, ninguno llega a esa cifra.

"La corrupción y los gastos excesivos en el estado de Veracruz ya no existen, el presupuesto no ha aumentado como se había aumentado en legislaturas pasada. La legislatura pasada tuvo un ahorro de casi 300 millones de pesos, no incrementó su presupuesto y vamos a hacer la misma tarea con esta legislatura", señaló en entrevista.

Agregó que las percepciones salariales de los legisladores están revisadas, de ahí que descartó que vaya a haber un nuevo ajuste.

"Nuestros salarios ya están revisados y quiero decirle que van dos años que la Auditoría Superior de la Federación hace la auditoría en el Congreso en el cual hemos salido perfectamente bien calificados", sostuvo.