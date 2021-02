Una falsedad, uso politiquero de Morena con vacunas contra Covid: Gloria Sánchez

La senadora Gloria Sánchez Hernández afirmó que los gobiernos de Morena, no está haciendo "politiquería" con la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 como señalaron representantes de los partidos políticos de oposición a quienes llamó a no mentirle a la población.

"Es el ambiente electoral que provoca ese tipo de debates y que las personas que dicen argumentos falsos como esos, lo que creen es que de esa manera van a ganar simpatía y van a ganar votos para sus partidos, pero la verdad es que el tema de la pandemia es tan serio, tan grave, tan delicado, que es algo que todos deberíamos respetar y apoyar porque es la salud de nuestra gente", dijo.

En entrevista durante su asistencia a la ofrenda floral de Augusto Sandino en el parque que lleva su nombre en Xalapa, remarcó que Morena es el único partido político que está cediendo sus prerrogativas para la atención de la pandemia.

Asimismo, respecto a la campaña nacional de vacunación, dijo que no es Morena sino el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el responsable y por lo tanto de obtener y proporcionar las vacunas de manera universal y gratuita.

"Pero no está haciendo politiquería con eso. Él lo explica mil veces, que es gratuito no porque sea una dádiva, no porque sea una limosna, sino porque es dinero que el mismo pueblo ingresa con sus impuestos, administra bien, sin dilapidar, con austeridad, con honestidad, con transparencia para que todos tengamos ese derecho", dijo.

Agregó además que la cancellería mexicana está haciendo un gran esfuerzo para que lleguen las vacunas contra el Covid-19 que se requieren para llegar a toda la población.

"Somos 120 millones de habitantes, cuántas vacunas se necesitan; por eso es que está gradualizando, empezó con la tercera edad, los más alejados, porque siempre a los marginados se les ha dejado al final y ahora se les está llamando en primer lugar", añadió.

Expuso que, si se les pide su credencial, a los beneficiarios de la vacuna, es porque se debe llevar un control de dónde viven las personas, para que se aplique oportunamente la segunda dosis y de ser necesario, se acuda a sus domicilios a proporcionárselas.

"Pero eso no es de ninguna manera, una trampa electoral ni manipuladora. Yo hago un llamado humanitario a todas esas personas que no cuidan el daño que hacen. Ya la salud pública está dañada, que no dañen la salud mental de la gente, la gente necesita tranquilidad", añadió.