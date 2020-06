Un error, que dependencias olviden lo aprendido durante contingencia

Para la magistrada presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, sería un error que las instituciones pretendan regresar a la normalidad sin buscar algún tipo de "inmunidad" que las deje paralizadas cuando exista otra emergencia sanitaria, o que no les permita cumplir con los objetivos como la impartición de justicia en los derechos político electorales.

Por ello refirió que las actividades no se podrán retomar tal y como se hacían antes de la pandemia por el COVID-19.

"Considero que haríamos mal si pretendemos regresar a realizar nuestras actividades tal como las veníamos haciendo antes de la pandemia, como ya se ha denominado al término de este confinamiento, se trata del regreso a una nueva normalidad", dijo.

Durante su participación en el foro digital "Desafíos de la Justicia Electoral en el sureste de México" subrayó que es importante tomar en cuenta las medidas adoptadas y contemplarlas dentro de los lineamientos permanentes, pues destacó que es una posibilidad real el rebrote del virus.

Sostuvo que el COVID-19 no es la única amenaza dado que la emergencia sanitaria puede estar provocada por otra enfermedad que limite las funciones de las instituciones, por lo que resulta necesario apoyarse en los mecanismos electrónicos que han sido una herramienta eficiente en el actual contexto.

"Ello no sólo porque deban modificarse las formas de relacionarnos como sociedad, sino porque desde el ámbito institucional por responsabilidad debemos también construir mecanismos que en un escenario no deseado pero potencial, como el rebrote del virus, una nueva pandemia o fenómeno similar al que nos está tocando vivir, no provoque en la misma medida la paralización de las actividades", añadió.