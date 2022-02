Últimas sesiones del Congreso en Veracruz, serían ilegales: Cambranis Torres

El diputado de PAN , Enrique Cambranis Torres , afirmó que las últimas sesiones del Congreso del Estado serían ilegales, puesto que no ha sido convocado a la Junta de Trabajos Legislativos y a la Junta de Coordinación Política pese a que funge como coordinador de bancada.

Cambranis Torres dijo que, de acuerdo con el artículo 22, fracción III; Artículo 24, Fracción IV y V y el 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Vigor, el orden del día es elaborado por la Junta de Trabajos Legislativos, a la cual debía haber sido convocado.

"Ahora bien, actualmente tenemos una integración ilegal de la Junta de Trabajos Legislativos y de la JUCOPO, pues éstas deben ser integradas por los coordinadores de los Grupos Legislativos conforme al artículo 28 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.

"Hago del conocimiento de la limitación de mis Derechos Político-Electoral y en contra del ejercicio de mi función de parte de la JUCOPO y del secretario general de este Congreso, toda vez que aún bajo el conocimiento que conforme a estatutos del PAN fui nombrado coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional no he sido citado ni virtual ni físicamente a la Junta de Coordinación Política ni a la de trabajos legislativos teniendo ellos pleno conocimiento que ya fungía como coordinador", señaló.

Cambranis Torres apuntó que cuenta con varios oficios remitidos desde el 21 de enero del 2022 a la fecha haciendo del conocimiento de esta situación y de los cuales no ha obtenido respuesta.

"Cuál es el motivo por el cual no he sido llamado a la Junta de Trabajos Legislativos; lo que he referido provoca esta situación irregular e ilegal, ya que lo que hoy se pone a discusión para su aprobación, así como de la sesión pasada, cuando ya era nombrado coordinador, sería ilegal en su naturaleza", reiteró al inicio de la sesión de este lunes.