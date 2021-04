Tuxpan, municipio con más ahogamientos en la última década

Después le siguen Tecolutla, Coatzacoalcos, Papantla y Tantoyuca, a pesar de que este último municipio no tiene playa Tantoyuca.

El funcionario recomendó a los ciudadanos evitar salir a vacacionar en costas para prevenir contagios de COVID-19 , ya que actualmente la pandemia no ha sido controlada pese al Semáforo Verde

Sin embargo, en caso de no atender el llamado de la Secretaría de Salud, aseveró que los ciudadanos tienen que evitar espacios profundos; asegurar a niños con chalecos salvavidas, pues no se recomiendan los flotadores; no introducirse al agua alcoholizados y respetar los horarios de playa.