TRIJAEV ya resolverá rezago de 5,536 expedientes

A dos meses de haber sido nombrados como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, finalmente concluyeron la entrega-recepción, así como el correspondiente turno de expedientes para iniciar con la impartición de justicia en esta materia.

De esta forma, detectaron 4 mil 770 expedientes en primera instancia y 765 en segunda instancia que estaban pendientes de resolver por los anteriores magistrados del ya extinto TEJAV, lo que implica un rezago de 5 mil 536 expedientes.

Ahora, en medio de una controversia constitucional, analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz (TRIJAEV), iniciarán con la resolución de los casos, pues ellos en particular no son parte de la controversia promovida por el expresidente del extinto TEJAV, por lo que no existe ninguna violación.

Con ello, están dado cumplimiento a los artículos transitorios del decreto 463 de fecha 20 de diciembre de 2022 que reformó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y otras leyes.

Cabe recordar que no hay suspensión por parte de la SCJN sobre la extinción del TEJAV, y por tanto puede continuarse con la impartición de justicia.

En Veracruz la justicia administrativa debe continuar, por lo que el Pleno del TRIJAEV, para dar certeza jurídica a los justiciables, previo a la reanudación de plazos procesales, determinó la asignación de los más de 5 mil expedientes que recibieron en trámite.

Ahora estos serán resueltos a través de la Sala Superior y las Salas Regionales Unitarias en las zonas norte y sur.

Y es que la semana pasada oficializó el pase de turno de cada uno de los expedientes que le corresponde resolver a cada uno de los 6 magistrados que integran el TRIJAEV.

Nuevos magistrados

De esta forma ya podrán resolver expedientes los magistrados Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Estela Aróstegui Carballo, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y magistrado Rubén Hernández Mendiola.