Tras su salida, niegan corruptelas de Xóchitl Arbesú con contrato de pista de hielo

Igualmente, García Jiménez confirmó que el secretario es hermano de Waltraud Martínez Olvera, quien funge como titular de la Oficina de Programa de Gobierno, descartando cualquier conflicto legal al ser una atribución de su cargo designar a sus funcionarios.

En la conferencia de este viernes, el mandatario señaló que no tenía contemplado modificar su equipo, sin embargo, la exsecretaria tiene que atender asuntos de salud, rechazando que la polémica que generó la pista de hielo en Coatzacoalcos haya ocasionado el despido de Arbesú Lago.

"Yo le pedí que me explicara bien esos asuntos, también de Cumbre, pero todo eso con un llamado de atención, es que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.

"Qué bueno que estamos bien vigilados y que hay críticas y a veces hay que apechugarlas", señaló.

Hay que recordar que recientemente Arbesú Lago confirmó que benefició con un contrato a un regidor electo de MORENA para la instalación de la pista de hielo de Coatzacoalcos durante la pasada temporada decembrina.

La dependencia pagó tres millones 190 mil 480 pesos a Juan Carlos Rosales Domínguez, regidor cuarto en el ayuntamiento de Minatitlán.

Al respecto, la secretaria señaló que el edil todavía no asumía el cargo y cuando se otorgó el contrato sólo era un funcionario electo.

El mandatario descartó que esta haya sido la causa de la salida de la secretaria, aseverando que se reunió con ella y le planteó la necesidad de atender un tema de salud.

"Ya me lo había planteado, de hecho, ese tema me lo había dicho, de hecho, me solicitó licencia 3 días, tuvo que irse a atender fuera del Estado e iba bien, de hecho con ese tema enfrentó la Cumbre Tajín, con esa preocupación de Salud fue a la Cumbre y no estaba al 100".

Igualmente, el Gobernador destacó que todos los acuerdos que hizo la ahora exsecretaria de Turismo se mantienen, incluyendo el Festival de la Salsa y el Carnaval de Veracruz.

"Vamos a apoyar en los contenidos con la alcaldesa del puerto de Veracruz, como lo había expresado, eso no cambia. El nuevo secretario retomará, también los eventos que tenemos en puerta, también este año.

"El Salsa Fest de este año, convenido con el alcalde de Boca del Río, de hecho, lo vamos a anunciar, le voy a solicitar al alcalde que sea allá el anuncio, para que ya vaya a reservarse esos días- También la Cumbre Olmeca".

Agregó que cualquier cambio en las dependencias se aprovechan "para meterle dinamismo", así como corregir pequeños errores.

"Fue una decisión repentina, no tenía pensado hacer cambios, pero la solicitud que me hace la extitular por cuestiones personales que tienen que ver con su salud, me solicitaba tiempo y decidió separarse del cargo. Tenemos eventos turísticos en puerta y hay que dedicarles tiempo, esto es 24/7 y lo que hice fue subir al subsecretario que tenía a mano".