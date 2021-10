Tras protesta, Juan Javier Gómez Cazarín rechaza cualquier agresión a una mujer

"Nunca, pero nunca una agresión a una mujer, nunca. Respeto ante todas las cosas, y no hay bronca, estoy acostumbrado a que siempre me quieran manchar; me han tratado de asesino, de fraudes, de todo, pero nunca comprobarán nada, porque nunca le he faltado a nadie", escribió.

Además, enfatizó que sus acciones siempre han sido de frente, pero que ha habido personas "cobardes que se esconden" para denigrarlo.

"Mis acciones siempre son de frente, sin pelos en la lengua, han sido tan cobardes que se esconden para denigrarme... cobardes; pero aquí sigo siendo, CARON , GAMBA, CAZARÍN, el boliche. Y no el diputado, eso para mí pasa hasta lo último. Pd. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se mancha... mi plumaje es de esos... Salvador Diaz Mirón", añade en su publicación.

El actual diputado local, ocupa el lugar número dos en la lista de Morena de los legisladores por la vía plurinominal que formarán parte de la siguiente legislatura.