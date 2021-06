Tras denuncias, Orfis revisará cuentas de Colipa y Tenochtitlán, advierte CGJ

Será el Órgano de Fiscalización Superior ( Orfis ) el que deberá revisar a las administraciones municipales de Colipa y Tenochtitlán tras las denuncias de la población de que existen obras reportadas como terminadas, pero que no se hicieron.

"Recibí documentación e hice el compromiso de que se la voy a pasar a la auditora (Delia González Cobos). Esa va a ser mi función con el compromiso de que se revisen porque fue una petición de la población; sabemos claramente que el Orfis lo hace de oficio, pero ya con la petición ella va a focalizarse", dijo.

Consideró que la población fue muy específica sobre las obras que la autoridad municipal reportó como hechas y no estaban realizadas, aunque refirió: "no traigo nada contra los alcaldes, mi postura es institucional, pero no podemos omitir o cerrar los ojos cuando hay una petición ciudadana generalizada para la revisión".

Respecto a la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los alcaldes que roben o utilicen recursos públicos para beneficios personales, remarcó que bajo advertencia no hay engaño y secundó lo dicho por el ejecutivo federal.

"Bajo advertencia no hay engaño, si ya lo dijo el Presidente y lo reitera un servidor como gobernador la carta está claramente leída. Hice el exhorto de que no se ligaran con malandros, delincuentes y jefes de plaza, que no cedieran a la presión que suelen ejercer para tener dividendos que les permitan manejar sus giros negros y negocios que traen en cada municipios y la otra parte es la corrupción de cuello blanco, que es la más dura, que es la que tratan de ocultar mucho", dijo el mandatario.

