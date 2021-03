Transportistas, a merced del hampa en Veracruz

Desde temprana hora, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) protestan en el bulevar Xalapa-Banderilla donde denunciaron que, siguen siendo víctimas de la delincuencia en las carreteras federales.

El dirigente de Amotac, Juan Ciro Durán Mendoza precisó que al día, ocurren hasta cinco asaltos a camioneros de carga pesada y que, también tienen reportes de asesinatos a dos conductores cada mes.

"Nosotros no somos empresarios, somos hombre -camión, tenemos el aumento del diésel, el aumento a las casetas más no tenemos las tarifas dentro del transporte, las grúas cobran lo que quieran, la Guardia Nacional nada más cambio de color, pero no ha cambiado la mala maña que traen desde hace muchos años la Federal de Caminos, si no hay mocho no pasas, y si no hay moche te revisan hasta las muelas", acusó.

Agregó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un atraso de un año sin dar licencias federales, "los municipios ya se hicieron autónomos y ahora tienes que pedir permiso en las rancherías para poder entrar a dejar tu mercancía a la tiendita del pueblo, creo que no es justo que todo sea cargado al hombre-camión".

Explicó que entre los tramos carreteros más inseguros son en los límites de Veracruz con Puebla y Tlaxcala, en la zona del Valle de Perote, así como la zona de Tierra Blanca hasta Cárdenas, Tabasco.

"El delincuente no se conforma con llevarse la mercancía, se lleva las unidades, matan a los operadores y son penurias para que la Fiscalía te regrese la unidad y el corralón es el acabose porque te llegan a pedir 100 mil pesos por entregarte tu unidad", dijo.

Refirió que, aunque es imposible llevar la contabilización del número de atracos y asesinato de choferes. La cifra estimada es de cinco robos y muertes has dos por meses.

"Es muy difícil llevar una estadística, la autoridad no la llevan, pero robos son cuatro o cinco diarios, muertes voy a decir que una o dos por mes, y ya es mucho, es bastante, estoy hablando del estado de Veracruz, no de otras partes", remarcó.

Los transportistas protestaron para exigir mayor seguridad en carreteras, así como alto a los abusos por parte de la Guardia Nacional y a los cobros exagerados en autopistas.

De esta forma, los transportistas del estado de Veracruz se sumaron al paro que se realiza a nivel nacional contra las políticos de los gobiernos encabezados por Morena.