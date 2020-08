Transmite por Face su detención alcalde suplente de Actopan

La tarde de este miércoles el alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, grabó el momento en que fue detenido por parte de elementos ministeriales.

En un video difundido en redes sociales se observa al panista dentro de su vehículo mientras agentes ministeriales le piden que baje de la unidad. Cabe señalar que, al negarse a bajar del vehículo, los ministeriales optaron a las instalaciones de Las Trancas en una grúa.

"Me están queriendo detener, no sé lo que está pasando, ellos me quieren detener, no sé lo que quieren. Aquí me están queriendo detener, yo no les he hecho absolutamente nada", dijo el militante del PAN en una transmisión.

De esta forma fue ingresado las oficinas de la Policía Ministerial en Las Trancas, a donde se trasladaron sus abogados.

Apenas estos martes ciudadanos de Actopan acudieron a manifestarse al Palacio Legislativo para exigir al Congreso local que lo nombrara alcalde, en sustitución del interino Eduardo Carranza Barradas y tras la revocación de José Paulino Domínguez.

Los inconformes cerraron los accesos y salidas del recinto, impidiendo la salida del personal y de diputados locales por más de una hora.

El lunes pasado el panista aseguró que promovería una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín; el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos, y el secretario general del Congreso, Domingo Bahena, por negarse a acatar el fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al nombramiento del alcalde.

En el video se observa a López Carreto señalando que los agentes le bloquearon la salida de su vehículo con otras unidades, mientras insiste en pedir el apoyo de la población.

"Me están poniendo un carro aquí, otra camioneta en la parte de atrás, quieren romper los cristales, vean cuántos oficiales son, no sé lo que está pasando", dice mientras los presuntos elementos de la ministerial le toman fotografías".