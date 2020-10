Trámites continúan detenidos en SEV por pandemia, lamentan

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación Unificados de Veracruz (SITEUV), Ricardo Casas Fernández, hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para trabajar con los sindicatos y atender los trámites urgentes para los docentes que han sido detenidos por la pandemia por el COVID-19.

"Estamos esperando el apoyo a los maestros por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz; actualmente tenemos pendientes pagos de recategorizaciones, algunas asignaciones, muchas cosas pendientes y la verdad en la SEV entiendo que hay pandemia, pero también tenemos que ser operativos, habría que sacar los temas más importantes, urgentes porque la pandemia no nos puede parar", dijo.

Refirió que hay casos que deben avanzar y que están detenidos por lo que exhortó a las autoridades educativas a no dejar de lado el trabajo con los sindicatos que son quienes tienen el pulso de las necesidades de los trabajadores de educación.

"Es muy importante que nos tomen en cuenta, independientemente de que ellos quisieran hacer las cosas de manera unilateral y ellos resolver las cosas, finalmente sí necesitan apoyo de todos nosotros para que, en coordinación con los sindicatos, resolvamos la mayor parte de toda la problemática que tenemos", abundó.

Y es que apuntó que hay laudos que no se han pagado que la SEV debe finiquitar para que finalmente se cubra una resolución, además de pagos de recategorizaciones que se quedaron pendientes desde el sexenio de Javier Duarte, con lo que los panistas fueron omisos y que en este gobierno no se han cubierto.

"Tenemos casos por ejemplo de cambio de adscripción que los hicieron por zoom indebidamente porque no está marcado en la normatividad y esos cambios de adscripción se deben hacer de manera tripartita entre la autoridad federal, estatal y nosotros los sindicatos y lo hicieron de manera económica como ellos consideraron que se tenían que hacer y no están funcionando porque además las escuelas no están abiertas", abundó.

Agregó que existen horas de necesidad en las escuelas pues por ejemplo en varias secundarias y bachilleratos no hay maestros de matemáticas, física o química, y a la fecha se está a la espera de que salga la prelación; "y luego la prelación llega y sale para otra materia, entonces no hay un análisis puntual de que cosa es lo que hace falta en las escuelas".